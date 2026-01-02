China va restricţiona exporturile de argint, după modelul aplicat pământurilor rare

China se pregăteşte să înăsprească, începând de joi, controalele asupra exporturilor de argint, extinzând restricţiile asupra unui metal până recent considerat obişnuit, dar esenţial pentru lanţurile de aprovizionare din industria şi apărarea Statelor Unite, relatează CNBC.

Măsura a atras reacţii critice din partea lui Elon Musk, directorul general al Tesla, care a comentat pe platforma X că decizia ”nu este bună”, subliniind că argintul este indispensabil în numeroase procese industriale.

Noile reguli nu sunt însă o surpriză. Ministerul Comerţului din China a anunţat încă din luna octombrie măsuri menite să consolideze supravegherea exporturilor de metale rare, în aceeaşi zi în care preşedintele american Donald Trump şi liderul chinez Xi Jinping s-au întâlnit în Coreea de Sud. La acel moment, Beijingul a acceptat o pauză de un an pentru anumite controale la exportul de pământuri rare, în timp ce Washingtonul a redus o parte din tarife.

La începutul acestei luni, autorităţile chineze au publicat o listă cu 44 de companii aprobate să exporte argint în 2026 şi 2027. Noile reguli prevăd, de asemenea, restricţii pentru exporturile de tungsten şi antimoniu, materiale dominate de lanţurile de aprovizionare ale Chinei şi utilizate pe scară largă în domeniul apărării şi al tehnologiilor avansate.

Deşi China nu a anunţat explicit o interdicţie totală asupra exporturilor de argint, publicaţia de stat Securities Times a citat un insider din industrie care a afirmat că noua politică ridică oficial argintul de la statutul de marfă obişnuită la cel de material strategic, plasându-l sub acelaşi regim de control ca pământurile rare.

Camera de Comerţ a Uniunii Europene în China a arătat, într-un sondaj rapid realizat în noiembrie, că majoritatea companiilor membre au fost sau se aşteaptă să fie afectate de aceste controale la export.

În noiembrie, Statele Unite au adăugat argintul pe lista naţională a mineralelor critice, invocând utilizarea acestuia în circuite electrice, baterii, celule solare şi instrumente medicale antibacteriene. O analiză separată a indicat că China s-a numărat printre cei mai mari producători mondiali de argint în 2024 şi deţine, totodată, unele dintre cele mai mari rezerve globale.

Datele Wind Information, bazate pe statistici oficiale, arată că China a exportat peste 4.600 de tone de argint în primele 11 luni ale anului, comparativ cu doar aproximativ 220 de tone importate în aceeaşi perioadă.

Restricţiile apar într-un context de interes tot mai mare pentru metal. Două companii chineze au contactat recent producătorul canadian Kuya Silver, oferind un preţ cu aproximativ 8 dolari peste cotaţia pieţei pentru argint fizic, potrivit directorului general al companiei. Un cumpărător indian a făcut ulterior o ofertă cu 10 dolari peste preţul de piaţă.

Economistul Tyler Cowen, profesor la George Mason University, a scris într-o analiză că explozia preţurilor la argint şi aur reflectă o orientare a investitorilor departe de dolarul american, calificând fenomenul drept „un semnal de avertizare” pentru economia SUA.

Indicele dolarului american a scăzut cu aproape 9,5% în 2025, cea mai slabă performanţă anuală din 2017. În schimb, argintul şi-a dublat valoarea, fiind pe cale să înregistreze cel mai bun an din 1979. Aurul a crescut cu peste 60% în acest an, tot la un maxim al ultimelor patru decenii.

În contrast, Bitcoin, promovat uneori ca alternativă la aur, se tranzacţiona miercuri dimineaţă în jurul nivelului de 88.000 de dolari, în scădere cu peste 5% de la începutul anului.