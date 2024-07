Chinezii de la Zeekr ar putea construi automobile electrice în Europa pentru a evita tarifele suplimentare

Producătorul de automobile electrice Zeekr analizează posibilitatea de a produce vehicule la uzinele europene care au legătura cu firma mamă, conglomeratul chinez Geely, în ideea de a evita tarifele suplimentare anunţate de Uniunea Europeană şi a-şi continua expansiunea internaţională, transmite Bloomberg.

În prezent, toate vehiculele din clasa premium ale mărcii Zeekr sunt produse în China şi sunt vizate de tarife provizorii de 19,9% pentru importurile în UE, după ce Bruxelles-ul a acuzat producătorii chinezi că beneficiază de subvenţii de stat incorecte. Decizia dacă aceste tarife vor deveni finale urmează a fi adoptată în luna noiembrie. Alte ţări, inclusiv SUA şi Turcia, au majorat şi ele tarifele pentru importurile de vehicule chineze în acest an.

„Analizăm în mod activ cu amplasarea activităţilor în Europa şi vom face un anunţ la momentul oportun”, a declarat directorul general de la Zeekr, Andy An într-un interviu acordat joi pentru Bloomberg News. Orice activităţi de producţie în Europa vor fi făcute la actualele facilităţi aparţinând grupului Geely sau ale partenerilor europeni, iar Zeekr nu va construi o nouă uzină, a precizat Andy An.

În prezent, grupul Geely are uzine ale diviziei Volvo Cars AB în Suedia şi Belgia precum şi o bază în Marea Britanie aparţinând diviziei London Electric Vehicle Co.

În calitate de constructor auto chinez cu cea mai mare amprentă mondială, Geely deţine mărcile suedeze Volvo şi Polestar şi de asemenea are o participaţie la joint venture-ul Smart cu Mercedes Benz AG. Aceste mărci au fost prinse în mijlocul escaladării tensiunilor politice între Beijing, Bruxelles şi Washington astfel că automobilele lor produse în China sunt acum supuse unor tarife suplimentare.

„Personal, îmi exprim regretul cu privire la introducerea acestor politici. Cred că deciziile care stau în spatele lor nu sunt corecte”, a spus Andy An, care este şi preşedintele grupului Geely. „Cu siguranţă vor avea un impact asupra dezvoltării internaţionale a Zeekr”, a adăugat Andy An. Potrivit acestuia, Zeekr îşi accelerează expansiune pe alte regiuni cu livrări care vor începe în acest an pe o serie de pieţe importante din Orientul Mijlociu, America Latină şi Asia de Sud-Est. Vânzările ar urma să înceapă anul viitor în Japonia şi Coreea de Sud, a mai spus Andy An.

Această companie a organizat un IPO la bursa americană în luna mai. Însă, cotaţia acţiunilor Zeekr a scăzut între timp sub preţul de listare, compania pierzând 2,5 miliarde de dolari din valoare pe fondul încetinirii cererii pentru automobile electrice. Andy An a dezvăluit că Zeekr şi-a propus să ajungă la un punct de echilibru în acest an, după ce pierderile s-au redus cu 18% în primul trimestru, până la 2,02 miliarde yuani (278 milioane de dolari).