Christine Lagarde spune că BCE este ‘într-o poziție bună’

Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a declarat joi că instituția pe care o conduce ‘se află într-o poziție bună, dar nu de neclintit’ și că va face tot ce este necesar pentru a se asigura că este bine poziționată pentru a aborda situația economică actuală, transmite EFE.

Consiliul guvernatorilor BCE a decis anterior, în unanimitate, să mențină ratele dobânzilor la depozite la 2%, în cadrul unei reuniuni de politică monetară organizată la Florența (Italia).

În conferința de presă de la finalul reuniunii consiliului guvernatorilor, Christine Lagarde a declarat că acordurile comerciale recente – inclusiv cel mai recent anunț al SUA privind reducerea tarifelor vamale pentru China după întâlnirea președintelui american Donald Trump cu președintele chinez Xi Jinping – au redus unele riscuri negative pentru economia globală, dar că persistă zone majore de incertitudine.

‘Vom face tot ce este necesar pentru a ne asigura că rămânem într-o poziție bună’, a spus Lagarde, care nu a dorit însă să răspundă la întrebările cu privire la ce înseamnă această poziție bună pentru traiectoria viitoare a dobânzilor BCE.

‘Nu m-aș plânge prea mult de creștere în acest moment’, a spus Lagarde, citând datele preliminare publicate joi de Eurostat, care arătau că economia zonei euro a crescut cu 0,2% în trimestrul al treilea, o performanță peste așteptări.

În comunicatul de presă publicat la finalul reuniunii Consiliului Guvernatorilor BCE, se menționează că piața muncii robustă, bilanțurile solide ale sectorului privat și revenirea asigurată de reducerile anterioare ale dobânzilor au susținut economia.

Cu toate acestea, Lagarde a avertizat că mediul comercial global rămâne volatil și ar putea perturba lanțurile de aprovizionare, ar putea slăbi și mai mult exporturile și ar putea reduce consumul și investițiile. Președintele BCE a menționat, de asemenea, că există riscuri la adresa creșterii economice din cauza potențialelor probleme de aprovizionare, cum ar fi cele legate de cipuri pentru industria auto, dar că acestea nu s-au materializat încă.

Reuniunea de joi a gardienilor euro a avut loc la Florența (Italia). În mod tradițional, de două ori pe an gardienii euro se reunesc pentru ședința de politica monetară într-una dintre capitalele țărilor din zona euro. În mod normal, reuniunile de politică monetară ale BCE au loc la sediul de la Frankfurt (Germania).