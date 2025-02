Cifra de afaceri a agenţiei de turism online Vola.ro a atins 23 de milioane de euro în 2024, în creştere cu 31% faţă de anul precedent

Agenţia de turism online Vola.ro anunţă o creştere cu 49% a numărului biletelor de avion vândute în 2024 faţă de 2023. Valoarea tranzacţiilor înregistrate de grupul Vola pentru biletele de avion a depăşit 135 de milioane de euro în 2024. Cifra de afaceri a companiei a atins 23 de milioane de euro, în creştere cu 31% faţă de anul precedent.

”Cu o ofertă limitată şi o cerere tot mai mare, industria aviatică a continuat în anul 2024 trendul crescător al ultimilor doi ani. Conform unui raport IATA (International Air Transport Association) pentru anul 2024, traficul total de pasageri la nivel global a crescut cu 10,4% faţă de 2023 şi a depăşit cu 3,8% pragul din 2019 (înainte de pandemie). În 2024, industria aviatică a înregistrat o creştere semnificativă, iar valoarea tranzacţiilor pentru biletele de avion prin Vola a depăşit 135 de milioane de euro care arată o creştere sustenabilă a pieţei biletelor de avion şi în România. Cifra de afaceri a companiei a crescut cu 31% faţă de anul precedent, ajungând la 23 de milioane de euro”, anunţă compania.

Totodată, numărul biletelor tranzacţionate a înregistrat o creştere semnificativă de 49,3% comparativ cu 2023, confirmând apetitul crescut al românilor pentru călătorii şi nevoia lor de a apela la o platformă de încredere, care le oferă suport în rezervarea zborurilor. În 2024, preţul mediu al unui bilet per pasager a fost de 199 de euro, reflectând atât cererea în creştere, cât şi adaptabilitatea pieţei la noile tendinţe.

Vola.ro a stabilit parteneriate directe atât cu jucători de referinţă la nivel internaţional, cât şi cu companii aeriene locale. Printre partenerii internaţionali se numără Turkish Airlines, LOT Polish Airlines, Lufthansa Group (incluzând Austrian Airlines, Lufthansa, Swiss Air, Air Dolomiti), Aegean & Olympic Air şi Emirates. Pe plan local, Vola.ro a consolidat recent colaborarea cu HiSky, devenind agent autorizat în aeroporturile din Otopeni, Cluj şi Timişoara, şi cu Animawings, extinzând astfel accesul pasagerilor la cele mai bune opţiuni de zbor.

În 2024, Vola.ro a mai făcut un pas important pentru expansiunea internaţională a companiei: Resource Partners, un manager regional de fonduri private equity din Europa Centrală şi de Est, a achiziţionat o participaţie de 80% din capitalul ITH din care face parte Vola.ro. Această tranzacţie a generat noi oportunităţi pentru dezvoltarea grupului ITH la nivel internaţional a întărit poziţia Vola.ro pe piaţa din România. Resource Partners a păstrat echipa de management Vola.ro.

„Pentru noi, 2024 a fost un an al depăşirii limitelor, plin de provocări, dar şi de realizări importante. Am înregistrat o creştere financiară semnificativă, iar achiziţia de către Resource Partners a marcat cel mai important pas spre extinderea noastră internaţională. În acelaşi timp, ne concentrăm pe inovaţii menite să simplifice şi să îmbunătăţească experienţa clienţilor în procesul de rezervare a zborurilor. 2025 va fi un an în care ne vom intensifica eforturile pentru a deveni alegerea principală a călătorilor care au nevoie de o platformă de încredere, capabilă să le ofere claritate şi protecţie în faţa regulilor impredictibile şi adesea complicate ale companiilor aeriene”, a declarat Daniel Truică, CEO Vola.ro.

Vola.ro a fost înfiinţată în 2007 şi este lider de piaţă în România, compania fiind prezentă şi în Polonia, Bulgaria şi Moldova. În 2024, Resource Partners, unul dintre cei mai mari manageri regionali de fonduri de tip private equity din Europa Centrală şi de Est achiziţionează o participaţie de 80% din capitalul grupului ITH din care face parte Vola.ro.