Ciolacu susține că datele INS sunt o ‘manipulare grosolană’ care ‘demonstrează disperarea actualului premier’

Fostul prim-ministru Marcel Ciolacu a susținut vineri că datele publicate de Institutul Național de Statistică care indică recesiune tehnică sunt o ‘manipulare grosolană’, care ‘demonstrează disperarea actualului premier’.

‘Au coafat, după doi ani, datele din 2024, transformând creșterea economică în recesiune doar ca să încerce să estompeze dezastrul economic din mandatul lui Bolojan! Aceasta este cea mai grosolană manipulare a statisticii ce demonstrează disperarea actualului premier, după ce scăderea economiei din ultimul trimestru, de aproape 2%, este de patru ori mai mare decât așteptările tuturor analiștilor. Dacă ieri, marii influenceri economici de dreapta susțineau că se așteaptă la o mică corecție, azi veți vedea titluri de genul ‘pentru actuala scădere a economiei nu e de vină Bolojan, ci tot Ciolacu’ ‘, a scris social-democratul, pe Facebook.

Potrivit acestuia, ‘românii nu mai pot fi prostiți cu cifre’, pentru că văd prețurile din magazine, văd cum veniturile ‘nu mai pot ține pasul cu costul vieții, văd cum tot mai multe firme trag obloanele și cum în spitale și școli se înmulțesc situațiile de criză’.

‘Ipocrizia absolută este că Bolojan se laudă cu creșterea economică de 0,6% pe 2025, deși nu are vreun merit. Totul are la bază numai avansul din primele două trimestre din an – când el doar făcea figurație la Cotroceni. Următoarele două trimestre i se datorează exclusiv, iar acestea sunt echivalente cu recesiunea. Acesta este efectul marilor reforme ale lui Bolojan – tăiem tot, nu contează viețile oamenilor! De fapt, acesta este modelul Bolojan nu de acum, ci din ultimul deceniu. Pentru cine vrea să vadă adevărul, am atașat un clip cu atitudinea lui Bolojan din 2018, pe când era baronul absolut din Oradea și îi trata pe medicii de acolo ca pe niște sclavi. Acum, singura diferență este că aplică același model, ‘fără excepții’, pentru toți românii, evitându-i cu grijă doar pe cei foarte bogați și multinaționalele. În cazul lor, premierul găsește mereu resurse nelimitate de empatie’, a transmis fostul premier.

Economia României a crescut cu 0,6% în 2025, însă Produsul Intern Brut a fost mai mic cu 1,9% în trimestrul al IV-lea comparativ cu trimestrul al III-lea din 2025, potrivit datelor semnal publicate vineri de Institutul Național de Statistică.

Acesta este al doilea trimestru consecutiv în care economia scade, fapt care indică intrarea în recesiune tehnică.