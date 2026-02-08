Ciucu: Cea mai mare parte din bugetul Capitalei merge pe subvenţii

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că cea mai mare parte din bugetul Capitalei merge pentru subvenţii şi a precizat că Societatea de Transport Bucureşti are bugetul cât cel al municipiului Braşov. De asemenea, el a adăugat că primarul nu controlează nici măcar un om din Consiliul de Administraţie al STB, ci totul este condus de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov (ADI-TPBI).

Ciprian Ciucu a afirmat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, că cea mai mare parte din bugetul Capitalei este folosită pentru subvenţii.

”Cea mai mare parte din bugetul Capitalei merge la subvenţii, care subvenţionează ce? Adică dădeam exemplu chiar deunăzi cu STB care are bugetul Braşovului. Deci gândiţi-vă la oraşul Braşov, care are propria administraţie, are străzi, are parcuri, are şcoli, are spitale, instituţii culturale, managementul deşeurilor şi aşa mai departe. Tot ce face Primăria Braşov, tot ce face, şi nu e un oraş mic Braşovul, este echivalent în bani cu învârtitul roţii la STB. Pe bune?”, a declarat primarul general.

El a fost întrebat despre faptul că social-democraţii nu sunt de acord cu creşterea biletului STB ei argumentând că sunt ”de partea bucureştenilor”.

”O altă doză incredibilă de ipocrizie. Eu nu puteam să propun creşterea pe care am propus-o la bilet ca să mai încercăm puţin să echilibrăm bugetar, la 5 lei, dacă nu exista ceea se cheamă studiul de suportabilitate la nivelul populaţiei. Deci legal, eu atât de repede, într-o lună de zile de când mi-am luat mandatul, îmi era imposibil să fac acest lucru. Drept dovadă, în acest sens, deja pregătiseră la nivel de ADI-TPBI. Ce este acest ADI? Este o structură între Primăria Capitalei şi STB, căreia i s-a delegat Serviciul Transport Public. Atenţie! În acest moment, primarul general nu controlează nici măcar un om din Consiliul de Administraţie al STB. Şi ce se întâmplă acolo, totul este controlat doar de acest ADI, această entitate între Bucureşti şi Ilfov”, a transmis Ciprian Ciucu.

El a menţionat că la ADI au fost numiri făcute de partidele politice, inclusiv PNL.

”Pe mine lumea mă înjură, dar nu am un control efectiv în ceea se întâmplă în STB şi am cerut şi eu acest audit, mi-a fost refuzat nu cumva să vadă Ciucu pe ce cheltuie STB-ul acei mulţi bani.(…) Ei pregătiseră un studiu de suportabilitate care ia nişte timp să-l faci şi fusese votat de membrii PSD din ADI-TPBI. Şi din AGA de la STB. Fusese votat. Deci propunerea mea venea pe ceva ceea ce ei deja pregătiseră, după care absolut cinic şi încă o dată ipocrit, PSD-ul n-a mai recunoscut acest lucru şi a aruncat-o doar pe mine.”, a mai afirmat primarul general.

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins, sţptămâna trecută, proiectul privind majorarea preţului unei călătorii metropolitane de la 3 lei la 5 lei. Proiectul a fost respins cu 23 de voturi ”pentru”, 22 abţineri si 5 voturi împotrivă. Primarul Ciprian Ciucu a declarat în şedinţă că este extrem de îngrijorat cu privire la situaţia STB şi că e foarte puţin probabil să se evite insolvenţa.

Primarul Capitalei a explicat în şedinţă de ce a propus pe ordinea de zi această majorare a tarifului călătoriei la STB. ”De ce l-am pus pe ordinea de zi, este că sunt extrem, extrem de îngrijorat cu privire la situaţia STB. Sunt extrem, extrem de îngrijorat. Mi se pare că este corect, situaţia aproape disperată în care ne aflăm cu STB-ul astăzi”, a spus primarul Capitalei.

Ciucu a arătat că, conform datelor pe care le are, doar 17% din bugetul STB este acoperit din tarif, adică bilet şi abonament.

”Conform datelor pe care le am, datoria către ANAF, care ştiţi că e aceea de unu virgulă câteva miliarde în fiecare an, dar rostogolită şi gândită cu ANAF-ul, pe care ANAF-ul a luat gaj autobuzele, troleibuzele şi tramvaiele, această datorie trebuie să fie eşalonată cu o plată lunară, e undeva la 100 de milioane. Sper să nu greşesc. Pe care n-am avut de unde să o plătim pe 1, pe 12, pe banii pe care i-am primit pe luna ianuarie. Şi dacă nu o vom plăti, în luna februarie, ANAF-ul nu are posibilitatea legală să ne păsuiască, nu pot să nu ne ia tramvaile, autobuzele. Nu au cum. Şi ANAF-ul va opera sistemul de transport public în Bucureşti, dacă vreţi, da?”, a explicat primarul.

Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, a transmis, după şedinţa CGMB în care consilierii PSD au respins majorarea tariferlor biletelor STB, că Primarul General a găsit de cuviinţă să înceapă să “rezolve” problemele critice ale oraşului pe spatele bucureştenilor. Băluţă arăta că se opune categoric acestei măsuri profund greşite şi nu va susţine niciodată politici care lovesc direct în oamenii vulnerabili, adăugând că ceea ce vedem astăzi în Bucureşti nu este un accident, ci este continuarea şi radicalizarea unei politici nocive promovate de premierul Ilie Bolojan, ce distruge puterea de cumpărare, prăbuşeşte nivelul de trai şi încearcă, în mod deliberat, să îngenuncheze Capitala.

Ulterior, Ciucu a anunţat că va încerca să afle direct ce se întâmplă la STB şi de ce a ajuns să ne coste transportul public în Bucureşti 1,8 miliarde de lei pe an. Primarul afirma că a cerut conducerii societăţii să vină până lunea viitoare cu un plan clar de reducere a cheltuielilor, iar dacă planul va fi viabil, va înainta acest plan Consiliului General şi Guvernului şi îl va discuta în prealabil cu sindicatele. El mai spune că nu vor mai fi discuţii despre majorări de tarife până nu vor avea acest plan clar adoptat.

El a avut şi un mesaj video pe pagina sa de Facebook, în contextul unor „zvonuri pe holurile STB” că ar vrea reducerea salariilor angajaţilor companiei, că acest lucru „nu este adevărat”. Ciucu i-a asigurat pe şoferii, pe vatmanii şi pe muncitorii STB că nu vor fi concediaţi şi că nu li se vor reduce salariile. „Pentru voi vreau să salvez compania. De voi este nevoie ca să se învârtă roata, nu de o sută de şefi şi şefuleţi! Voi sunteţi cei care plecaţi la serviciu la 3 dimineaţa pe cel ami năpraznic ger. Aveţi tot respectul meu”, afirma Ciucu. Potrivit primarului, situaţia dezastruoasă a STB se datorează faptului că managementul companiei a continuat ani la rând să angajeze personal TESA, motiv pentru care salariile au rămas aceleaşi de foarte multă vreme.