Ciucu spune că Primăria Capitalei va ajunge în faliment: Două treimi din bugetul orașului se duc pe subvenții

Edilul general, Ciprian Ciucu, avertizează că Primăria Capitalei riscă să ajungă ‘în faliment’, în condițiile în care două treimi din bugetul Municipalității reprezintă subvenționarea transportului public și a serviciului de termoficare.

‘Această primărie va ajunge în faliment. O treime din bugetul nostru se duce pe subvenția la termoficare. Dacă mai pun și costurile de operare și cât plătește populația, suntem ca la nebuni. Eu am ceva în cap să vă propun. Nu pot să fac acum public, pentru că dau drumul la toate știrile de pe lume. Dar așteptați-vă ca pe la sfârșitul verii, poate chiar mai devreme sau poate în toamnă, să avem o discuție foarte, foarte serioasă care ține de viitorul orașului. Dacă vom merge mai departe în acest sistem și nu facem SACET și nu facem și alte lucruri, acest oraș nu va mai avea bani de spitale, de parcuri, de transport public’, a spus el în ședința Consiliului General al Capitalei.

Edilul general a precizat că vrea să aibă o discuție ‘foarte, foarte serioasă’ cu reprezentanții tuturor partidelor reprezentate în CGMB despre situația ELCEN și a SACET.

‘Termoficarea este o gaură care crește de la an la an. Avem 3,5 miliarde, o datorie istorică de la RADET, cu care ne judecăm, care ne bagă în faliment mâine, dacă vine o instanță și zice ‘Plătiți!’. Și avem Termoenergetica – repetă la indigo greșelile RADET. Mai mult, cu acest ADI (asociația de dezvoltare intercomunitară – n.r.) și modul în care se fac calculele acolo, au crescut prețurile și la gigacalorie și la tot’, a explicat el.

Ciucu a adăugat că transportul public reprezintă, la rândul său, ‘ o gaură foarte mare’. În acest sens, a reproșat directorului general al STB SA, Andrei Dinculescu Bighea, dar și sindicatelor faptul că ‘întârzie’ să implementeze planul de redresare a societății.

‘Dacă (directorul și sindicatele, n.r.) nu fac pași importanți, o să încerc să îi fac eu, cu riscurile politice de rigoare: greve, înjurături, presă. Lucrurile sunt groaznice la STB. Lucrurile sunt groaznice la ADI. Lucrurile sunt groaznice în transportul în comun din București. Și aștept ca fraierul, de luni de zile, să văd că încep să facă pași. Mi-a fost rușine să vin în fața bucureștenilor și să pun iar pe ordinea de zi proiectul prin care să crească tariful la STB’, a mai spus el.

Două treimi din bugetul PMB se duce pe subvenții la STB și Termoenergetica, a subliniat el și a anunțat că va face publice cheltuielile acestor societăți.

‘Răbdarea mea ajunge la limită. Și o să dau cu toată lumea de pământ. O să vin și o să expun tot: cât mă costă URAC, cât mă costă casa de sănătate, cât mă costă Predealul, cât mă costă clubul sportiv, cât mă costă cantina care ar trebui să facă bani. Milioane peste milioane, peste milioane, peste milioane, în fiecare an’, a atras atenția primarul general.

Totodată, Ciucu a pus sub semnul întrebării auditul realizat de ADITPBI la STB, atrăgând atenția asupra costurilor cu ‘biroul directorului’ STB sau cu centrul de sănătate, care are pierderi de 4 – 5 milioane de lei anual. Primarul a subliniat că din cauza cheltuielilor tot mai mari, costul transportului public a ajuns să fie nesustenabil.

‘M-am uitat la graficele pe care le plătim în fiecare lună la STB și au crescut. De ce? Pentru că ADITPBI a dat voie să crească. Și nu a făcut auditul pe bune. (…) Ne costă de două ori mai mult astăzi STB-ul decât ne costa RATB-ul. Uitați-vă pe cifre! Este o discuție foarte serioasă pe care trebuie să o avem. (…) Dacă nu vor fi niște decizii – o să am nevoie de CGMB ca să facem ordine în aceste lucruri -, nu se va întâmpla nimic’, a punctat el.

Precizările au fost făcute în contextul în care CGMB a luat act de prevederile acordului de principiu cu privire la transferul pachetului de acțiuni deținut de Ministerul Energiei la ELCEN către Municipiul București, în vederea înființării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

În acest sens, Ciprian Ciucu a subliniat că PMB trebuie să preia ELCEN doar dacă i se asigură și sursa de finanțare pentru proiectele de retehnologizare a societății.

Pe de altă parte, edilul a apreciat că proiectele respective ‘se mișcă foarte greu’ și că ELCEN pare să ‘doarmă în papuci’ în ce privește retehnologizarea.

‘Au trecut ani de când, prin Fondul de modernizare, ministrul Energiei a pus acolo 5 miliarde. E o sumă frumoasă, dar ELCEN nu știu ce face. Doarme în papuci’, a mai afirmat Ciprian Ciucu.