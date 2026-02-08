Clienții unei platforme de criptomonede au primit, din greșeală, bitcoini în valoare de 44 de miliarde de dolari

Platforma de criptomonede sud-coreeană Bithumb a anunțat sâmbătă că a trimis, din greșeală, clienților săi bitcoini în valoare de peste 40 de miliarde de dolari, în cadrul unei campanii promoționale, transmite Reuters.

Bithumb și-a cerut scuze pentru greșeala care a avut loc vineri și a declarat că a recuperat 99,7% din cei 620.000 de bitcoini, care valorează aproximativ 44 de miliarde de dolari la prețurile actuale.

Platforma intenționa să distribuie mici recompense în numerar, în valoare de 2.000 de woni coreeni (1,37 dolari) către 249 de utilizatori care au participat la un eveniment promoțional, care a început vineri, în jurul orei 19:00. Din greșeală însă, câștigătorii au primit, în medie, de 2.490 de bitcoin în valoare de 244 de miliarde de woni (166 de milioane de dolari americani) fiecare.

Bithumb a precizat că a oprit tranzacțiile și retragerile din conturile utilizatorilor la ora 19:40, reușind să recupereze imediat 618.212 bitcoin și alți 1.788 de bitcoini vânduți între timp de utilizatori. Cu toate acestea, aproximativ 125 de bitcoini rămân nerecuperați.

‘Dorim să clarificăm faptul că acest incident nu are legătură cu atacurile cibernetice externe sau breșe de securitate și că nu există probleme cu securitatea sistemului sau cu gestionarea activelor clienților’, a informat Bithumb într-un comunicat de presă.

Incidentul a provocat o scurtă scădere a prețului bitcoin pe platforma de schimb sud-coreeană din cauza vânzărilor efectuate de unii dintre destinatari. Pentru scurt timp, prețurile bitcoin au scăzut cu 17% , ajungând la 81,1 milioane de woni. Ulterior, cotațiile și-au revenit și ultima dată un bitcoin se tranzacționa la 104,5 milioane de woni.