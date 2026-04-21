Bitcoin atinge cel mai ridicat nivel de la începutul lunii februarie, respectiv 78.400 de dolari

Bitcoin a urcat la 78.400 de dolari săptămâna trecută, atingând cel mai ridicat nivel de la începutul lunii februarie, pe fondul creșterii semnificative a apetitului pentru risc pe piață, ca urmare a progreselor înregistrate atât de SUA, cât și de Iran în ceea ce privește redeschiderea Strâmtorii Ormuz, relevă o analiză realizată de platforma de investiții eToro.

Potrivit sursei citate, intrările de capital în fondurile ETF de tip spot pe bitcoin au contribuit, de asemenea, la creșterea prețului acestuia, înregistrându-se vineri, 17 aprilie, intrări de 664 de milioane de dolari, precum și o presiune de tip ‘short squeeze’ generată de contractele futures, în valoare de 344 de milioane de dolari, care a dus la lichidarea traderilor care pariau pe o scădere.

În plus, Charles Schwab, una dintre cele mai mari companii de servicii financiare din SUA, cu peste 35 de milioane de utilizatori și active ale clienților de aproape 12 trilioane de dolari, a intrat săptămâna trecută pe piețele de criptoactive. Compania a lansat tranzacționarea de tip spot directă pentru bitcoin și ether. Acest lucru marchează o schimbare semnificativă pentru gigantul din domeniul brokerajului, care anterior limitase accesul la criptoactive la produse indirecte, precum ETF-urile de tip spot și contractele futures.

Charles Schwab Premier Bank va acționa în calitate de custode al criptoactivelor clienților. Paxos, un furnizor reglementat de infrastructură blockchain, va oferi servicii de execuție a tranzacțiilor. Pentru bitcoin și ether, acest lucru s-ar putea traduce în miliarde de dolari de cerere nouă în lunile următoare, întrucât investitorii Schwab care ar fi dorit expunere la criptoactive, dar erau reticenți față de bursele offshore, pot acum cumpăra prin intermediul unei interfețe cu care sunt deja familiarizați.

‘Din perspectivă tehnică, bitcoin a depășit acum nivelul de rezistență de 76.000 de dolari care a plafonat prețurile în ultimele două luni, deschizând potențial calea pentru câștiguri suplimentare dacă această tendință se menține. Privind spre această săptămână, atenția se va concentra asupra evoluțiilor conflictului dintre SUA și Iran, înainte de a se îndrepta către macroeconomie, cu președintele recent nominalizat al Rezervei Federale, Kevin Warsh, urmând să depună mărturie marți în fața Comisiei bancare a Senatului. Orice comentarii ale lui Warsh cu privire la inflație și la traiectoria viitoare a ratei dobânzii Fed ar putea provoca volatilitate’, este de părere Simon Peters, analistul platformei de investiții eToro pentru piața criptoactivelor.

Pe lângă faptul că a profitat de valul de apetit pentru risc al pieței în ansamblu, TIA a fost una dintre monedele cu cea mai mare evoluție săptămâna trecută, înregistrând o creștere de 32%, în urma implementării actualizării ‘V8’ pe rețeaua de testare Mocha. Actualizarea are ca scop îmbunătățirea semnificativă a scalabilității, interoperabilității și performanței rețelei, prin facilitarea transferurilor între chains cu o singură semnătură și a mesageriei cu verificare de tip ‘zero knowledge’ pentru rețelele construite pe Celestia.

