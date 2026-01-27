Coaliție: Ministrul Nazare va susține la Bruxelles un deficit de 6,2% din PIB pentru 2026

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, va merge miercuri la Bruxelles să discute pe tema bugetului, urmând să susțină un deficit de 6,2% din PIB pentru 2026, s-a stabilit în cadrul ședinței coaliției de guvernare, au precizat pentru AGERPRES surse politice.

Totodată, liderii coaliției au convenit ca pentru pachetul pe administrație și pentru cel privind relansarea economică Guvernul să-și angajeze răspunderea concomitent, ca proiecte separate, în cadrul unei ședințe a Parlamentului.

Potrivit surselor citate, premierul Bolojan și ceilalți reprezentanți ai PNL, alături de cei ai USR, ‘au încercat să spargă asumarea în ceea ce privește pachetul pe administrație de cel privind relansarea economică’.

‘PSD și UDMR au respins această idee și și-au menținut punctul de vedere că aceste asumări trebuie să aibă loc concomitent, așa cum s-a stabilit încă de acum cinci luni’, au precizat sursele.

Cu atât mai mult cu cât ‘toate partidele sunt de acord în principiu cu măsurile incluse în pachetul de relansare economică care au un impact total (adunând propunerile PSD, dar și de la celelalte partide) de doar 0,12% din PIB’, conform acelorași surse.