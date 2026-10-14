COFCO: Producția de porumb a Chinei va crește anul acesta

Producția de porumb a Chinei ar urma să crească anul acesta, în timp ce importurile ar urma să scadă ușor, livrările din SUA ‘nefiind încă o opțiune’ deoarece continuă să nu fie viabile din punct de vedere economic, a afirmat marți Zhang Dalong, director de cercetare în domeniul produselor agricole la COFCO, compania deținută de statul chinez, transmite Reuters.

Vorbind la o conferință în orașul Dalian, Zhang a spus că noua producție de porumb a Chinei va crește anul acesta cu cinci – opt milioane tone metrice, față de anul trecut, pe fondul rezultatelor bune din nordul țării.

‘În nord-est, suprafața semănată a crescut dar randamentele au scăzut, în timp ce producția de porumb și calitatea s-au îmbunătățit în nordul Chinei’, a explicat oficialul.

Acesta estimează importurile de porumb ale Chinei în anul agricol 2026/2027 la 3,5 milioane tone metrice, în scădere cu 170.000 tone față de anul precedent, incluzând câte 1,2 milioane tone din Brazilia și Argentina și 900.000 tone din SUA, restul fiind de la alți furnizori.

Traderii globali urmăresc cu atenție dacă China va majora achizițiile de produse agricol din SUA, cele două țări prezentând o listă cu produse pentru care sunt reduse taxele vamale, care include porumbul, grâul, uleiurile vegetale și alte produse.

În mod tradițional porumbul era printre exporturile SUA de produse agricole cu cea mai mare valoare către China. Totuși, Zhang a spus că porumbul din SUA nu era în prezent viabil din punct de vedere comercial, chiar cu taxe vamale de 1%, deoarece marjele la import rămân negative.

Importurile Chinei de sorg sunt estimate la opt milioane tone în 2026/2027, în creștere cu 550.000 tone față de anul precedent. Importurile de orz ar urma să se situeze la 10 milioane tone, un declin anual de 3,14 milioane tone, a anunțat Zhang.

Acesta a adăugat că în trimestrul patru sunt estimate importuri de 400.000 tone porumb, 2,95 milioane tone sorg, și 2,6 milioane tone orz.