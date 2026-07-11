Comisia Europeană acuză Meta că încalcă legislaţia UE prin funcţiile ”care creează dependenţă” de pe Facebook şi Instagram

Comisia Europeană a concluzionat, într-o evaluare preliminară publicată vineri, că Meta încalcă Legea privind serviciile digitale (Digital Services Act – DSA) prin modul în care sunt concepute platformele Facebook şi Instagram, ale căror funcţii încurajează utilizarea excesivă şi pot crea dependenţă, transmite CNBC.

Potrivit Executivului european, Meta Platforms nu a evaluat şi nu a redus în mod corespunzător riscurile pe care anumite elemente de design le prezintă pentru sănătatea fizică şi psihică a utilizatorilor, în special a minorilor şi a persoanelor vulnerabile.

Printre funcţiile vizate se numără derularea infinită a conţinutului (infinite scroll), redarea automată a materialelor video, notificările permanente şi sistemele de recomandare puternic personalizate, care îi determină pe utilizatori să petreacă tot mai mult timp pe platforme.

Comisia susţine că Meta a ignorat informaţiile disponibile privind timpul petrecut noaptea de adolescenţi pe Facebook şi Instagram şi impactul pe care formate precum Reels şi Stories îl pot avea asupra utilizării excesive a reţelelor sociale.

Autorităţile europene consideră că Meta trebuie să modifice designul platformelor, inclusiv prin dezactivarea implicită a redării automate şi a derulării infinite şi prin introducerea unor pauze obligatorii de utilizare a ecranului.

Dacă aceste concluzii preliminare vor fi confirmate la finalul investigaţiei, Meta riscă o amendă de până la 6% din cifra sa anuală de afaceri la nivel mondial.

Compania respinge acuzaţiile. Un purtător de cuvânt al Meta a declarat că grupul nu este de acord cu concluziile preliminare şi susţine că acestea nu reflectă măsurile importante adoptate pentru protejarea adolescenţilor.

Meta arată că, de la începerea anchetei, a introdus conturile speciale pentru adolescenţi (Teen Accounts), care activează automat măsuri suplimentare de protecţie, oferă părinţilor posibilitatea de a limita accesul pe timpul nopţii şi permit stabilirea unei limite zilnice de utilizare de 15 minute.

Este a doua oară în acest an când Comisia Europeană constată, în fază preliminară, încălcarea legislaţiei europene de către Meta. În aprilie, instituţia a acuzat compania că nu a împiedicat în mod eficient accesul copiilor cu vârsta sub 13 ani la platformele sale.

Meta se confruntă şi în Statele Unite cu un control tot mai strict privind siguranţa utilizatorilor. În luna martie, două hotărâri importante ale instanţelor americane au concluzionat că designul platformelor a contribuit la dezvoltarea dependenţei în rândul tinerilor şi că societatea a indus în eroare utilizatorii în privinţa nivelului de protecţie oferit copiilor.