Comisia Europeană anchetează Google pentru o posibilă încălcare a Regulamentului privind piețele digitale

Comisia Europeană a lansat joi în mod oficial proceduri pentru a evalua dacă Google aplică condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii de acces la site-urile editorilor din Google Search, ceea ce reprezintă o obligație în temeiul Regulamentului privind piețele digitale (DMA), se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Activitatea de monitorizare a Comisiei a arătat că Google, pe baza ‘politicii sale privind abuzul asupra reputației site-urilor web’, retrogradează site-urile mass-media de știri și alte site-uri web ale editorilor din rezultatele căutării Google atunci când aceste site-uri web includ conținut de la parteneri comerciali. Potrivit Google, această politică urmărește să abordeze practicile despre care se presupune că sunt menite să manipuleze clasamentul în rezultatele căutării.

Investigația Comisiei se axează în mod specific pe ‘politica Google privind abuzul asupra reputației site-ului’ și pe modul în care această politică se aplică editorilor. Această politică pare să aibă un impact direct asupra unei modalități comune și legitime pentru editori de a-și monetiza site-urile web și conținutul.

Prin urmare, Comisia investighează dacă retrogradarea de către Alphabet a site-urilor web și a conținutului editorilor în Google Search poate afecta libertatea editorilor de a desfășura activități comerciale legitime, de a inova și de a coopera cu furnizori de conținut terți.

Inițierea procedurii nu aduce atingere constatării unei neconformități ci indică doar faptul că Executivul va continua să urmărească cazul.

În cazul în care Comisia va găsi dovezi de neconformitate, aceasta va informa Alphabet cu privire la constatările sale preliminare și va explica măsurile pe care intenționează să le ia sau pe care Alphabet ar trebui să le ia pentru a răspunde în mod eficace preocupărilor Comisiei.

Comisia va urmări să își încheie ancheta în termen de 12 luni de la inițierea procedurii.

În cazul unei încălcări, Comisia poate impune amenzi de până la 10% din cifra de afaceri mondială totală a întreprinderii. Astfel de amenzi pot ajunge până la 20% în cazul unor încălcări repetate. În plus, în cazul unor încălcări sistematice, Comisia poate adopta, de asemenea, măsuri corective suplimentare, cum ar fi obligarea unui gatekeeper să vândă o întreprindere sau părți ale acesteia sau interzicerea achiziționării de către gatekeeper a unor servicii suplimentare legate de neconformitatea sistemică.

Regulamentul privind piețele digitale urmărește să asigure piețe contestabile și echitabile în sectorul digital. Acesta reglementează controlorii fluxului de informație, care sunt platforme digitale mari care oferă un punct de acces important între utilizatorii comerciali și consumatori, a căror poziție le poate acorda puterea de a crea un blocaj în economia digitală, a informat Comisia Europeană.

La 6 septembrie 2023, Comisia a desemnat motorul de căutare online Google Search al Alphabet drept serviciu de platformă esențial în temeiul Regulamentului privind piețele digitale. Alphabet trebuia să respecte pe deplin toate obligațiile DMA pentru motorul său de căutare online Google Search până la 7 martie 2024.

Deschiderea de joi a procedurii împotriva Alphabet se datorează preocupărilor legate de faptul că Alphabet ar putea să nu respecte obligațiile prevăzute la articolul 6 alineatul (12) din Regulamentul privind piețele digitale și la articolul 6 alineatul (5) din Regulamentul privind piețele digitale de a aplica condiții transparente, echitabile și nediscriminatorii în ceea ce privește ierarhizarea Google Search.

‘Am luat măsuri pentru a ne asigura că gatekeeperii digitali nu restricționează în mod inechitabil întreprinderile care se bazează pe ei să își promoveze propriile produse și servicii. Suntem îngrijorați de faptul că politicile Google nu permit editorilor de știri să fie tratați în mod echitabil, rezonabil și nediscriminatoriu în rezultatele căutării. Vom investiga pentru a ne asigura că editorii de știri nu pierd venituri importante într-o perioadă dificilă pentru industrie și pentru a ne asigura că Google respectă Actul legislativ privind piețele digitale’, a afirmat Teresa Ribera, vicepreședintă executivă pentru o tranziție curată, justă și competitivă.

La rândul său, Henna Virkkunen, vicepreședintă executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație a afirmat: ‘Actul legislativ privind piețele digitale asigură piețe mai echitabile și inovare în UE – pentru întreprinderi și consumatori. Alphabet trebuie să respecte obligațiile de a oferi editorilor condiții generale de acces echitabile, rezonabile și nediscriminatorii la Căutarea Google. Investigația noastră specifică urmărește să protejeze finanțarea editorilor, libertatea lor de a desfășura activități comerciale și, în cele din urmă, pluralismul mass-mediei și democrația noastră’.