Comisia Europeană plătește României cea de-a patra tranșă de 2,25 miliarde euro în cadrul MRR

Comisia Europeană a plătit, marți, României granturi în valoare de 2,25 miliarde de euro, marcând a patra plată în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR), elementul central al NextGenerationEU, programul post-pandemic al Comisiei menit să sprijine redresarea, creșterea economică și competitivitatea statelor membre.

Într-un comunicat de presă al Executivului comunitar se precizează că măsurile legate de această cerere de plată îmbunătățesc gestionarea durabilă a pădurilor, contribuie la decarbonizarea sectoarelor transporturilor și energiei și îmbunătățesc administrația fiscală. Acestea sporesc, de asemenea, sustenabilitatea, adecvarea și echitatea sistemului public de pensii din România, modernizează infrastructura de asistență medicală și introducerea de echipamente medicale pentru prevenirea și controlul infecțiilor în spitalele publice și îmbunătățesc infrastructura socială pentru persoanele cu handicap. În cele din urmă, acestea urmăresc să consolideze procesul decizional al Guvernului, să promoveze digitalizarea, să îmbunătățească eficiența sistemului de justiție, să consolideze lupta împotriva corupției și să sprijine reforma generală a sistemului de învățământ.

Plata de marți urmează celei de a patra cereri de plată a României, depusă la 19 decembrie 2025. Această cerere include 38 de jaloane și 24 de ținte, care corespund unor etape importante în realizarea reformelor și a investițiilor, care vor genera schimbări pozitive pentru cetățenii și întreprinderile din România.

Comisia Europeană a dat undă verde celei de a patra cereri de plată a României, în valoare de 2,62 miliarde euro, la data de 14 mai 2026. Plata de marți, în valoare de 2,25 miliarde euro (net de prefinanțare), vine în urma avizului favorabil al Comitetului Economic și Financiar al Consiliului UE. Planul de Redresare și Reziliență al României este finanțat cu 21,41 miliarde euro, din care 13,57 miliarde euro sub formă de granturi și 7,84 miliarde euro sub formă de împrumuturi.

Cu această a patra plată, fondurile plătite României ating 60,6 % din alocarea sa totală. La fel ca în cazul tuturor statelor membre, plățile din cadrul MRR se bazează pe performanță, fiind condiționate de punerea în aplicare cu succes a planurilor naționale.

În vederea închiderii mecanismului la sfârșitul anului 2026, statele membre trebuie să pună în aplicare toate jaloanele și țintele restante până la 31 august 2026 și să își prezinte ultimele cereri de plată până la sfârșitul lunii septembrie 2026.