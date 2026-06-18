Comisia Europeană recomandă României îmbunătățirea competențelor digitale de bază

România trebuie să crească performanța competențelor digitale de bază ca o componentă esențială a procesului educațional, atât pentru profesori, cât și pentru elevi și studenți, și să depună mai multe eforturi pentru a instrui profesorii cu privire la integrarea instrumentelor digitale în practicile didactice, conform unei analize a Comisiei Europene, dată miercuri publicității.

Potrivit sursei citate, trebuie, de asemenea, să exploreze modalități de recompensare a celor care utilizează sistemul de evaluare a cadrelor didactice.

Totodată, România ar trebui să continue perfecționarea digitală a angajaților din sectorul public și să facă din educația pentru adulți, în special a angajaților din sectorul privat și a persoanelor în vârstă, o prioritate politică. În acest sens, România ar putea analiza posibilitatea de a recompensa direct angajații prin intermediul conturilor individuale de învățare, legate de portofelul digital, instruirea fiind posibilă doar cu furnizori certificați conform Cadrului român de competențe digitale (DigCompRo). Pentru a păstra lucrătorii și absolvenții TIC calificați, România ar trebui să intensifice programele duale de studii universitare, inclusiv prin încorporarea cercetării – dezvoltării (R&D) în creditele Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS).

În domeniul digitalizării afacerilor, autoritățile de la București ar trebui să consolideze în continuare sprijinul acordat startup-urilor și scalup-urilor inovatoare prin intermediul Startup Nation și al noului Fond de inovare al României. Implicarea activă a părților interesate în definirea priorităților de finanțare și a etapelor de performanță care vor fi utilizate pentru măsurarea performanței în cadrul următorului CFM (cadrul financiar multianual).

În ceea ce privește securitatea cibernetică, CE recomandă României să acorde sprijin tuturor entităților relevante, cum ar fi îndrumări specifice sau platforme TIC dedicate și instrumente de automatizare, pentru a asigura aplicarea consecventă a normelor de securitate cibernetică în toate sectoarele. Concentrarea pe sprijinirea serviciilor publice digitale și a IMM-urilor în adoptarea unor măsuri de securitate cibernetică eficiente și echilibrate.

În domeniul serviciilor publice digitale, CE recomandă României să stabilească un ecosistem multicloud unificat prin interconectarea infrastructurilor de cloud guvernamentale și sectoriale. Pentru a implementa pe deplin principiul unicității, Platforma Națională de Interoperabilitate trebuie să fie operaționalizată pentru a facilita schimbul de date fără probleme între aplicațiile de stat.

Utilizarea ROePAS (Portalul Digital Unic al României) ca punct de acces principal în temeiul Regulamentului privind portalul digital unic. Lansarea platformei guvernamentale de cloud în vederea valorificării soluțiilor private active pentru a răspunde nevoilor serviciilor publice.

CE recomandă României să dezvolte Portofelul european de identitate digitală (EUDI Wallet) și să extindă utilizarea semnăturii electronice avansate pentru cetățeni și în special IMM-uri, pentru proceduri administrative fără caracter fiscal.

Aceste infrastructuri fundamentale ar trebui valorificate pentru a digitaliza în continuare domeniile sectoriale cheie, inclusiv administrarea fiscală, acordarea de licențe comerciale și sistemul judiciar, apreciază Executivul comunitar.

În ceea ce privește inițiativa E-sănătatea, CE recomandă adoptarea strategiei naționale pentru sănătate digitală și transformarea acesteia în măsuri obligatorii din punct de vedere juridic. Operaționalizarea și finanțarea adecvată a Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), dezvoltarea unei aplicații mobile pentru accesarea dosarelor medicale electronice și stabilirea de stimulente pentru creșterea utilizării soluțiilor digitale în domeniul sănătății, asigurând accesul echitabil între diferite medii socio-economice, precizează Executivul comunitar.

În plus, informează Comisia, trebuie puse la dispoziție tipuri suplimentare de date și îmbunătățiți metodele de autentificare utilizând o soluție eID conformă.

‘România ar trebui să sprijine participarea la Rețeaua de Centre Medicale Avansate bazate pe inteligență artificială (AI), de exemplu, prin stabilirea de scheme de cofinanțare pentru pilotarea și implementarea soluțiilor de AI în medii clinice, în conformitate cu măsurile existente în Strategia națională privind inteligența artificială’, se arată în documentul CE.

Autoritățile de la București ar trebui să includă obiectivele de conectivitate 5G regională și locală în noile planuri de parteneriat naționale și regionale (PNAR), să se concentreze pe creșterea acoperirii 5G, inclusiv în banda 3,4 – 3,8 GHz, și a alocării spectrului în funcție de cerințele pieței și de pachetele de investiții.

Respectarea angajamentelor de eliminare treptată a sarcinilor fiscale asupra operatorilor de telecomunicații și de creștere a transparenței informațiilor privind autorizațiile pentru lucrările locale de construcții (de exemplu, prin crearea unui portal digital de autorizare), este altă recomandare a Comisiei.

CE recomandă României promovarea implementării rețelelor 5G independente, identificând în același timp modalități de stimulare a cererii de 5G.

Comisia Europeană a publicat miercuri cel de al patrulea raport privind stadiul evoluției deceniului digital (programul Deceniul Digital 2030), care arată că Europa a înregistrat progrese în ceea ce privește obiectivele sale de transformare digitală pentru 2030, cum ar fi infrastructurile digitale sigure și durabile și digitalizarea serviciilor publice, dar provocarea actuală este obținerea de rezultate la scară largă, rapiditate și coerență.