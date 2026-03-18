Comisia Europeană revizuiește normele privind ajutoarele de stat pentru băncile aflate în dificultate

Comisia Europeană a lansat marți o cerere de contribuții privind revizuirea normelor privind ajutoarele de stat pentru băncile aflate în dificultate, care au fost actualizate ultima dată în 2013, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Inițiativa urmărește să modernizeze și să raționalizeze normele existente pentru a reflecta evoluțiile economice și în materie de reglementare, în special cele care decurg din recenta reformă a cadrului de gestionare a crizelor și de asigurare a depozitelor (CMDI).

Revizuirea urmărește să asigure un tratament coerent al tuturor tipurilor de măsuri de ajutor de stat în cazul prevenirii intrării în dificultate a băncilor, al rezoluției sau al lichidării acestora. Această revizuire va asigura norme clare și simplificate care să protejeze stabilitatea financiară, să reducă la minimum expunerea contribuabililor și să mențină condiții de concurență echitabile pe piața unică, precizează sursa citată. Normele, împărțite în prezent în șase comunicări, vor fi, de asemenea, compilate într-un cadru de reglementare unic pentru a face regimul mai simplu și mai transparent. Raportul de evaluare privind normele aplicabile în prezent în materie de ajutoare de stat a fost publicat la 4 martie 2026.

Părțile interesate sunt invitate să ofere feedback cu privire la domeniul de aplicare al revizuirii planificate și să identifice orice alte aspecte care ar trebui luate în considerare. Acestea au termen până la 14 aprilie 2026 pentru a contribui la cererea de contribuții și pentru a-și împărtăși opiniile pe portalul ‘Exprimați-vă părerea’ al Comisiei. În cursul acestui an va urma o consultare publică cu privire la un proiect de text.