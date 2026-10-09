Comisia Europeană: România primește 14,3 milioane de euro din Fondul de solidaritate, după inundațiile din 2025

Comisia Europeană (CE) a decis joi să acorde 134,8 milioane de euro din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a sprijini redresarea în Spania și România, în urma dezastrelor naturale majore din 2025, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Spania va primi 120,5 milioane de euro, în urma fenomenelor meteo devastatoare din vară, marcate de seceta prelungită, valuri extreme de căldură și trei valuri de incendii severe. Cel mai ucigător val a început în 8 august 2025, a provocat opt decese și a forțat evacuări în masă.

România va primi 14,3 milioane de euro, după ce inundații grave s-au abătut asupra regiunilor Centru, Sud Muntenia și Nord-Est, între finalul lunii mai și începutul lunii iunie 2025. Dezastrul a provocat și pagube majore salinei Praid, unde apele revărsate ale râului Corund au erodat o parte a albiei râului, afectând infrastructura hidrotehnică și provocând pene de curent extinse.

Finanțarea UE va ajuta regiunile afectate să acopere o parte din costurile operațiunilor de urgență și redresare.

Cele două state membre UE au solicitat sprijin de la FSUE în 2025. Decizia de joi vine după aprobarea de către Parlamentul European și consiliul UE a propunerii Comisiei de mobilizare a FSUE.

Spania a primit în mai 2026 o plată în avans de 30,1 milioane de euro, restul de 90,4 milioane de euro urmând să fie achitat în scurt timp. Plata României de 14,3 milioane de euro va fi de asemenea efectuată în scurt timp.

De la crearea sa în 2002, Fondul de solidaritate al Uniunii Europene a furnizat sprijin peste 11 miliarde euro în 150 dezastre, inclusiv 130 dezastre naturale și 20 urgențe sanitare, în 25 state membre (plus Marea Britanie) și șase țări în curs de aderare.