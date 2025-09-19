Companiile americane au promis investiţii de 150 miliarde de lire sterline în Marea Britanie, odată cu semnarea acordului ”Tech Prosperity Deal”

Guvernul britanic a anunţat joi că a obţinut angajamente de investiţii din partea unor companii americane în valoare totală de 150 miliarde de lire sterline, care ar urma să creeze 7.600 de locuri de muncă, transmite Reuters.

Anunţul a venit în aceeaşi zi în care preşedintele american Donald Trump şi premierul britanic Sir Keir Starmer au semnat un acord numit ”Tech Prosperity Deal”, prin care giganţi precum Microsoft şi Google promit să investească miliarde în Marea Britanie.

Microsoft va investi 22 miliarde de lire în următorii patru ani, iar Google 5 miliarde de lire în doi ani pentru extinderea unui centru de date din Hertfordshire. Cea mai mare parte a investiţiilor, 90 miliarde de lire, va veni de la Blackstone pe parcursul unui deceniu, însă destinaţia exactă a fondurilor nu a fost încă detaliată.

Palantir va investi până la 1,5 miliarde de lire în inovaţie în apărare, creând 350 de locuri de muncă, iar compania americană Amentum promite peste 3.000 de locuri de muncă între Glasgow şi Midlands.

Boeing a anunţat că va converti două aeronave 737 la Birmingham pentru Forţele Aeriene ale SUA, primele construite în Marea Britanie după mai bine de 50 de ani.

”Aceste investiţii record vor crea mii de locuri de muncă de înaltă calitate în toată Marea Britanie”, a spus ministrul pentru Afaceri şi Comerţ, Peter Kyle. Starmer a declarat, la rândul său, că angajamentele reprezintă ”o dovadă a forţei economice a Marii Britanii şi un semnal curajos că ţara noastră este deschisă, ambiţioasă şi pregătită să conducă”.

Totuşi, o parte din industrie şi-a exprimat scepticismul. Nick Clegg, fost vicepremier britanic şi fost preşedinte pentru afaceri globale la Facebook, a spus la BBC că investiţiile sunt ”firimituri de pe masa Silicon Valley”, adăugând că în ciuda ”entuziasmului”, ele nu rezolvă ”călcâiul lui Ahile” al economiei britanice: start-up-urile care pleacă spre SUA în căutare de finanţare.

”Nu doar că importăm toată tehnologia lor, dar exportăm şi oamenii şi ideile noastre bune”, a spus el.

Acordul acoperă domenii strategice precum inteligenţa artificială, calculul cuantic şi energia nucleară. El vine într-un moment în care companiile farmaceutice, precum AstraZeneca şi Merck, au amânat sau retras investiţii în Marea Britanie, invocând costuri ridicate şi lipsa de sprijin guvernamental.

Între timp, fluxul de investiţii britanice către SUA a continuat: GSK a anunţat recent un plan de 22 miliarde de lire pentru cercetare şi producţie în America, subliniind competiţia tot mai dură pentru capital între cele două economii.