Companiile românești accelerează în ciuda crizelor

Economia românească va intra, de anul viitor, într-o nouă etapă a evoluției sale, definită de antreprenoriat dinamic și o viteză de adaptare semnificativă, indică o analiză de specialitate, dată vineri publicității.

”Radiografia datelor financiare din ultimii 7 ani sfidează incertitudinea politică și modificările fiscale, o dovadă a faptului că tot mai multe companii mizează pe o strategie simplă, dar eficientă: eliminarea ‘pedalei de frână’ și concentrarea exclusivă pe accelerație”, se arată în analiza realizată de Sierra Quadrant.

Datele financiare ale companiilor, analizate de experții de la Sierra Quadrant, arată că, în ciuda contextului economic adesea imprevizibil, antreprenorii locali văd oportunități în crize. Experții cred că România are potențialul de a-și dubla din nou cifra de afaceri totală la nivel național în următorii zece ani.

Potrivit sursei citate, viteza de reacție a mediului de business a fost confirmată poate cel mai bine în ultimele 3 luni. Creșterea taxelor și liberalizarea pieței de energie au testat puternic capacitatea de reziliență a mediului de business.

”Am observat, în ultimele 12 luni, o scădere a apetitului de a investi, de dezvolta noi linii de business. Multe companii și-au reconsiderat opțiunile, și-au restructurat expunerile și, din octombrie, au intrat din nou în piețe. Mai simplu spus, într-o economie caracterizată de stagnare, unii au scos frâna de mână și mizează din nou pe accelerație, convinși fiind că în astfel de perioade apar oportunități de investiții cu nu găsești în perioadele de creștere economică susținută”, a afirmat Ovidiu Neacșu, asociat coordonator Sierra Quadrant.

Îmbunătățirea perspectivelor se datorează în primul rând efectelor procesului de restructurare al business-urilor, dezvoltate de multe dintre companiile de impact din România.

”Încă de acum doi ani, multe firme au anticipat provocările economice ce vor urma, au apelat la experții în zona de restructurare și și-au redus expunerile, și-au reconfigurat gamele de produse și servicii și s-au pregătit financiar pentru o eventuală perioadă de criză. Mulți anticipau o recesiune tehnică în 2025. Iată că încă nu avem așa ceva. Suntem pe linia de plutire și asta se datorează în primul rând acestor operațiuni masive de pe lanțurile economice”, spun experții de la Sierra Quadrant.

Potrivit datelor statistice, mediul de afaceri din România, dominat de microîntreprinderi (peste 900.000), a înregistrat în ultimii șapte ani o expansiune masivă a cifrei de afaceri, de 78%, iar profitul total al companiilor s-a dublat. În 2025, toate datele macro indică o încetinire a creșterii și o scădere îngrijorătoare a numărului de angajați.

Antreprenorii se declară convinși că, deși istoria este plină de perioade dificile, politice sau militare, ”business-urile au continuat să crească” și nu anticipează un regres major în 2026.

O dovadă în acest sens o reprezintă datele Registrului Comerțului care arată că, în primele 8 luni din 2025, au fost înființate peste 96.000 de noi business-uri, cu aproape 16.000 mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Dintre acestea 64.498 sunt SRL-uri, cu 5.356 mai multe decât în 2024.

Unul dintre domeniile dinamice din economie unde se resimt poate cel mai mult acest semnale pozitive este cel al spațiilor industriale și logistice, care asistă la o revigorare după un an de stagnare.

”Ultimele luni au adus o revigorare a contractării din zona proiectelor logistice. Firmele de profil lucrează la foc continuu, dezvoltările de spații de producție și logistică înregistrând o creștere accelerată”, relevă analiza Sierra Quadrant.

Stocul total de spații industriale și logistice moderne aproape s-a dublat în ultimii ani, ajungând la aproximativ 7,5 milioane de metri pătrați, consolidând poziția României ca fiind a treia cea mai mare piață de profil din Europa Centrală și de Est, după Polonia și Cehia.

Mai important decât volumul este dinamismul: cererea rămâne foarte puternică. Chiar și cu sute de mii de metri pătrați livrați anual, rata de neocupare se menține la un nivel extrem de scăzut, de aproximativ 5%, ceea ce a permis chiriilor să crească cu 25-30% față de nivelurile pre-pandemice. Aceasta este o piață ‘a proprietarilor’, un semnal clar al unei cereri sănătoase și al unui potențial de rentabilitate ridicat pentru investitori, consideră experții Sierra Quadrant.

Interesant este că, dacă în trecut creșterea era alimentată preponderent de boom-ul comerțului electronic și de nevoia de depozite logistice, acum asistăm la o transformare structurală. Unul dintre cei mai puternici vectori de creștere este relocarea producției.

”Companiile internaționale caută să își scurteze lanțurile de aprovizionare și să își mute fabricile mai aproape de piețele europene, iar România, cu forța sa de muncă calificată și costurile competitive, este o destinație predilectă. Acest lucru se vede în cifre: în ultimii doi ani, aproximativ o treime din cererea de spații industriale a fost destinată activităților de producție, un salt uriaș de la procentul de 10-15% din anii anteriori”, arată analiza.

O altă tendință fundamentală este dispersia geografică. Dacă în trecut Bucureștiul domina autoritar piața, acum asistăm la o dezvoltare accelerată a centrelor regionale. Orașe precum Timișoara și Arad (în vest), profitând de proximitatea față de granița UE, și Brașov sau Sibiu (în centru), cu tradiția lor industrială, au devenit ”puncte fierbinți” care atrag o parte semnificativă din noile investiții.

Dincolo de veștile pozitive, mediul de business nu este lipsit de provocări, cea mai mare fiind lipsa de predictibilitate fiscală.

”Este absolut necesar ca 2026 să aducă un cadru fiscal predictibil, să ofere companiilor posibilitatea de a-și contura planuri de business pe un orizont mai lung”, afirmă experții.

Dincolo de predictibilitatea fiscală, remarcată ca fiind fundamentală alături de reducerea inflației în ultimul barometru de opinie dezvoltat de Sierra Quadrant, companiile spun că o altă mare provocare o reprezintă costul mare al energiei și lipsa unui orizont clar de preț asociat liberalizării pieței de gaze din 2026.

Potrivit analizei, în ciuda piedicilor legislative și a incertitudinii, companiile românești intră într-o fază de expansiune susținută, bazată pe efectele proceselor de restructurare și pe o mentalitate pro-creștere, fiind pregătite să valorifice orice oportunitate economică.

”Altfel spus, cine investește acum în domenii precum zona de logistică, în noile tehnologii, dar și agricultură și sectorul de prelucrare s-ar putea să aibă un avantaj semnificativ în orizontul următorilor 10 ani. E o oportunitate excelentă pentru cei care înțeleg atuurile investiționale, dincolo de provocările din prezent. Avem, din fericire, o poziție geografică strategică și o infrastructură în plină modernizare, iar cei care știu să identifice oportunitățile, de la dezvoltări de anvergură la proiecte de nișă vor avea, cu siguranță, de câștigat”, a adăugat Ovidiu Neacșu.

