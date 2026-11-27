Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat joi, în ședința de Guvern, o informare privind implicațiile legii responsabilității fiscal-bugetare, ca urmare a depășirii pragului de 60% pentru datoria publică în PIB, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.

‘Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a prezentat în ședința de Guvern informarea cu tema ‘Implicațiile legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, ca urmare a depășirii pragului de 60% pentru indicatorul datorie publică în PIB. Este o notă de informare care prezintă implicațiile depășirii acestui prag în conformitate cu prevederile legii responsabilității fiscal-bugetare, dar și măsurile fiscal-bugetare necesare pentru asigurarea sustenabilității finanțelor publice. Documentul pe care domnul ministru de Finanțe l-a prezentat arată că datoria guvernamentală a României a ajuns la 61,1 din PIB la sfârșitul lunii august 2026, ceea ce implică aplicarea măsurilor prevăzute de cadrul legal, pe care dumneavoastră le cunoașteți și care urmează să facă obiectul unei analize la nivel guvernamental. Este un prag care a oscilat, a spus și domnul ministru de Finanțe, au fost situații în care s-a mai depășit puțin, peste 60%, apoi a coborât, iată că a revenit la 61,1%’, a declarat Dan Cărbunaru, joi, la Palatul Victoria.

În context, el a menționat că raportul privind starea finanțelor la preluarea guvernării, aflat în pregătire la Ministerul Finanțelor, este aproape de finalizare.

‘Este un raport solicitat și de premierul României, după cum bine știți, ca atare el va fi prezentat. Din datele pe care le am, este aproape de finalizare, deci în momentul în care toate elementele vor fi așezate, vor fi comunicate de către domnul ministru de Finanțe’, a afirmat Cărbunaru.