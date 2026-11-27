Cetățenii români aflați în străinătate pot solicita de la misiunile diplomatice sau de la oficiile consulare eliberarea cărții electronice de identitate începând cu 2 decembrie, într-o primă fază facilitatea fiind valabilă pentru cei care au domiciliul în România, a anunțat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.

‘Începând cu 2 decembrie, de săptămâna viitoare, cetățenii români aflați în străinătate pot solicita de la misiunile diplomatice sau de la oficiile consulare eliberarea cărții electronice de identitate. Acest lucru este stabilit în detaliu prin hotărârea de guvern adoptată astăzi. Într-o primă etapă, acest serviciu va fi disponibil exclusiv pentru cetățenii români aflați în străinătate care au domiciliul în România. Pot veni la consulat cu toate actele, inclusiv dovada domiciliului, cu toate actele în original, dar Ministerele de Externe și de Interne lucrează deja la o modalitate mai simplă pentru a obține online dovada domiciliului’, a declarat Dan Cărbunaru, joi, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

El a precizat că și în cazul românilor aflați în străinătate, la fel ca pentru cei din țară, prima carte electronică de identitate va fi eliberată gratuit.

‘După ce am discutat cu doamna secretar de stat care a participat astăzi la ședința de Guvern din partea Ministerului Afacerilor Externe, am confirmarea faptului că la fel ca și în situația eliberării acestei cărți electronice de identitate – în țară, după cum știți, prima carte electronică de identitate este eliberată gratuit, este valabil și pentru românii care sunt în străinătate, pentru prima carte electronică de identitate emisă’, a explicat Cărbunaru.