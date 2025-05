Constantin (Hidroelectrica): Pentru acest an avem un buget de 1,7 miliarde de lei pentru proiectele companiei

Bugetul alocat la Hidroelectrica, în acest an, pentru proiecte de dezvoltare este de 1,7 miliarde de lei, iar alte peste 500 de milioane de lei vor merge către zona de mentenanță, a declarat, luni, într-o conferință de specialitate, Radu Constantin, Chief Administrative Officer la Hidroelectrica.

‘Este o zi ploioasă, pentru noi este o zi pozitivă și, în general, ar trebui să fie un moment interesant când plouă. Doar că ploaia este doar un aspect și aspectul hidrologic este doar un aspect primordial pentru a putea avea apă în ideea de a putea să facem o energie pentru țară. Hidroelectrica își asumă foarte mult acest rol de pilon de stabilitate al Sistemului Energetic Național. Este un deziderat pe care întreaga echipă de management a companiei și-l asumă zi de zi. Pentru acest an avem 1,7 miliarde de lei bugetați pentru proiectele companiei. Suplimentar față de această cifră, compania își dorește bineînțeles să facă și mentenanță. Mentenanța în cadrul companiei este bugetată pentru acest an la peste 500 de milioane de lei. Sunt niște cifre pe care Hidroelectrica nu le-a mai avut bugetate niciodată în istoria acestei companii. Aceste cifre vin, bineînțeles, după momentul anului 2024 când am semnat contracte de retehnologizare a centralelor, de peste 300 de milioane de euro, cu scadență în următorii 4-5 ani. Vârf de lance a fost semnarea contractului de retehnologizare de la Vidraru, un proiect care se va desfășura pe 7 ani’, a spus Constantin.

Oficialul Hidroelectrica a punctat și deblocarea unor proiecte de investiții denumite ‘istorice’, precum cele de la Răstolița și Cernabelareca.

‘Avem proiecte și contracte lansate în sistemul de achiziții publice de peste 600 de milioane de euro. Aici pot să menționez Centrala de la Brădișor-Râu Mare, Retezat. Sunt centrale importante din Sistemul Energetic Național care vor avea parte de aceste retehnologizări pe parcursul anilor următori, ca și componentă importantă în cadrul Hidroelectrica. Pe lângă acestea, am reușit în cursul anului 2024 și 2025, cu ajutorul colegilor din cadrul Ministerul Energiei și Ministerul Mediului, să deblocăm acele proiecte istorice pe care cu siguranță le cunoaștem din mass-media. Astfel, am luat acorduri de mediu la Răstolița și pentru Cerna Belareca, iar acordurile de mediu pentru celelalte investiții denumite investiții istorice vor veni cu siguranță (…) Pe lângă aceste investiții în portofoliul hidro, compania dorește să rămână o companie ‘green’, astfel încât partea aceasta de regenerabile va juca un rol important. Ce se vede în sistemul de achiziții publice, în momentul actual avem panouri flotante, un proiect inovator pe Olt. De asemenea, avem capacitatea de stocare în baterii la Crucea, în parcul eolian pe care îl deținem. Vom avea, în cursul acestui an, finalizarea bateriilor de 36 de megawați capacitate’, a susținut reprezentantul Hidroelectrica.

