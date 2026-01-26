Cotația aurului depășește pentru prima dată 5000 de dolari pe uncie în contextul incertitudinilor politice internaționale

Cotația aurului a depășit luni pentru prima dată în istorie pragul de 5000 de dolari pe uncie, iar analiștii se așteaptă să ajungă anul acesta chiar la 6000 de dolari, în contextul incertitudinilor politice internaționale tot mai accentuate, transmite Reuters.

Aurul este considerat o investiție sigură în astfel de condiții.

Prețul spot al metalului prețios a urcat cu 1,5%, la 5058.09 dolari uncia la ora 05.44 GMT dar recordul tuturor timpurilor fusese deja înregistrat la 5092.71 dolari. Tranzacțiile futures s-au încheiat cu o creștere de 1,6%, la 5056 dolari uncia.

În 2025, cotația aurului a crescut cu 64%, cel mai mare salt anual din 1979. Anul acesta a avut deja loc o creștere de 17%.

În afara nesiguranței la scară planetară, la evoluție a contribuit și relaxarea politicii monetare a Statelor Unite și achizițiile semnificative ale băncilor centrale.