Creștere cu aproape 6% a volumului de construcții, în primul semestru din 2025

Lucrările de reparații capitale și cele de construcții noi au contribuit la creșterea cu 5,9% a volumului de construcții, pe ansamblu, ca serie brută, în primul semestru al acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2024, arată datele publicate, miercuri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit statisticii oficiale, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2025, lucrările de reparații capitale au înregistrat un salt de 51,5% față anul anterior iar lucrările de construcții noi au crescut cu 3,6%. Pe de altă parte, lucrările de întreținere și reparații curente au scăzut cu 8,5%.

Pe obiecte de construcții, s-au înregistrat creșteri la construcțiile inginerești (+10,5%) și la clădirile rezidențiale (+3,1%), în timp ce în cazul clădirilor nerezidențiale s-a consemnat un recul de 0,7%, de la un an la altul.

Ca serie ajustată, în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 6,5%, marjă în care lucrările de reparații capitale și lucrările de construcții noi au înregistrat tendințe pozitive (+49,4%, respectiv +5,7%). În schimb, lucrările de întreținere și reparații curente au scăzut cu 10,1%.

Totodată, pe obiecte de construcții, creșteri s-au înregistrat la construcțiile inginerești (+12,7%) și la clădirile rezidențiale (+2%), dar clădirile nerezidențiale au scăzut cu 1,7%.

Raportat la luna iunie 2024, în iunie, anul curent, volumul lucrărilor de construcții a crescut, ca serie brută, pe total cu 8,8%. Pe elemente de structură, creșteri s-au înregistrat la lucrările de reparații capitale (+39,3%), lucrările de construcții noi (+5%) și la lucrările de întreținere și reparații curente (+4,6%).

De asemenea, în funcție de tipul construcțiilor, cele inginerești s-au majorat cu 12%, clădirile rezidențiale, cu 10%, iar clădirile nerezidențiale, cu 1,5%.

Conform INS, ca serie ajustată, în iunie 2025, volumul lucrărilor de construcții a crescut, pe total, cu 5,4%, în comparație cu aceeași lună din anul precedent. În funcție de elementele de structură, lucrările de reparații capitale au crescut cu 35,1%, lucrările de întreținere și reparații curente cu 4,3% și lucrările de construcții noi – cu 1,9%.

În același interval de referință, pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor de construcții a crescut la construcțiile inginerești (+9,9%) și la clădirile rezidențiale (+9,5%). La polul opus se află clădirile nerezidențiale, cu o scădere de 0,3%.

De la o lună la alta (mai – iunie 2025), lucrările de construcții au consemnat creșteri atât la serie brută (+14,5%), cât și ca serie ajustată (+4,4%).