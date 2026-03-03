Creștere de 25% a prețului gazelor în Europa în contextul crizei iraniene

Prețurile de referință la gaze naturale în Europa au înregistrat o creștere semnificativă luni dimineața, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu a provocat îngrijorări referitoare la o perturbare majoră a livrărilor mondiale de energie, transmite Bloomberg.

Cotațiile futures de referință au crescut cu până la 25%, cea mai mare creștere înregistrată după luna august 2023, în condițiile în care traficul petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz s-a oprit în weekend. Această strâmtoare este o rută cheie pentru transportul energiei, având în vedere că pe aici trec aproximativ 20% din exporturile mondiale de gaze naturale lichefiate.

În jurul orei 8:04, la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc prețurile de referință în Europa, cotațiile futures la gaze naturale afișau o creștere de 20%, până la 38,44 euro pentru un Megawatt-oră (MWh).

Criza iraniană riscă să fie cel mai grav șoc pentru piața gazelor de la invazia rusească în Ucraina, acum patru ani, care a dat peste cap comerțul global cu energie. Chiar dacă țările asiatice cumpără cea mai mare parte a gazelor lichefiate transportate din Orientul Mijlociu, orice perturbare ar crește concurența pentru aprovizionare, împingând în sus prețurile la nivel mondial, inclusiv în Europa.

Potrivit analiștilor, Europa este deosebit de expusă. Rezervele sale de gaze sunt neobișnuit de scăzute, iar regiunea trebuie să importe volume mari de gaze lichefiate în această vară pentru a-și reumple depozitele înainte de iarna viitoare. Dacă transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz ar fi oprit timp de o lună, prețurile europene la gaze s-ar putea dubla, avertizează analiștii de la Goldman Sachs Group Inc.

Iranul a declarat că nu intenționează să închidă Strâmtoarea Ormuz, însă navele au început să evite strâmtoarea aproape imediat ce a început conflictul, sâmbătă. Qatarul a anunțat și el o suspendare temporară a navigației maritime.