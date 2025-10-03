Cristian Erbașu: „Impactul protecției mediului e asupra întregii populații”

Accesul la apă potabilă sigură și de calitate reprezintă o prioritate națională, însă România se confruntă cu provocări majore în gestionarea resurselor de apă și a infrastructurii de apă și canalizare. Probleme precum neconformitățile de calitate, întreruperile în alimentarea cu apă, infrastructura învechită și disparitățile regionale între zonele urbane și rurale sunt frecvente în multe județe. Cristian Erbașu, Președintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții, a declarat, în cadrul conferinței România Inteligentă „ Viață, sănătate, responsabilitate: de la riscuri la soluții sustenabile în gestionarea utilizării apei în România”, că România nu s-a gândit la timp la protecția mediului: „Noi nu am înțeles și această zonă e o Cenușăreasă, gândită la “și altele”, și asta o să ne doară.”.

„Impactul protecției mediul e asupra întregii populații. Fie că vorbim de oameni obișnuiți, fie că vorbim de companii. Economia trebuie să aibă în vedere dezvoltare pe termen lung, dar, din păcate ne gândim doar pe termen scurt. Construcțiile au fost destul de activate în ultima vreme și chiar și în acest domeniu au încercat să se implice. Din păcate apa nu a fost o prioritate, pentru că, deși înainte de intrarea în UE proiectele ISPA erau concentrate pe acest domeniu și UE ne-a trasat directive clare, că mediul e cel mai important. Proiectele cele mai mari, pre-aderare, au fost pe mediu. Noi nu am înțeles și această zonă e o Cenușăreasă, gândită la “și altele”, și asta o să ne doară. După ce am intrat în UE a fost inflație de proiecte, multe din ele subevaluate. S-a dorit să se facă mai mult cu aceiași bani, să dăm bine la UE. 10 ani nu a fost interes din partea pieței de construcții în ceea ce privește domeniul apei. De multe ori companiile din țară s-au lovit de lipsa companiilor la licitații sau prezența companiilor mici, care nu erau capabile să facă proiecte.

Noi nu vrem să recunoaștem dar avem de mulți ani zone extrem de contaminate, din cauza unor industrii care nu erau capabile să facă protecția mediului. O decontaminare nu se face.. așa, o face natura. Dacă vrem să decontaminam, trebuie să o facem noi, cu sume imoportante.

Din nefericire există discrepanță între modul în care înțeleg funcționarii și cei din economia reală aceste probleme. Nu a existat dialog real, să se vadă care sunt nevoile celeilalte părți și s-a ajuns în situația în care vom pierde toți. De penalități nu vom scăpa, dar aceste penalități sunt fără limită, nu pe un an sau doi, până rezolvăm problemele.

În acest context activează nu doar construcțiile, ci și agricultura, industrii specializate și altele, care trebuie să integreze protecția mediului. Noi acum trecem la economie sustenabilă. Cauza și consecința e chiar protecția mediului, nu are la bază componenta financiară și economică, ci și mediul și viața noastră de zi cu zi”, a declarat Cristian Erbașu în cadrul conferinței.