Eurostat: Vânzările de locuințe în UE au crescut anul trecut în majoritatea statelor membre UE

Vânzările de locuințe au crescut în majoritatea statelor din UE pentru care sunt disponibile datele, în 2025 comparativ cu 2024, a anunțat luni Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Numărul locuințelor tranzacționate a scăzut anul trecut în trei din cele 18 țări pentru care sunt disponibile datele. Scăderi s-au înregistrat în Croația (minus 4,1%), Bulgaria (minus 2,5%) și Polonia (minus 1,1%), cel mai semnificativ avans fiind în Slovenia (29,9%), Lituania (22,8%) și Austria (21,4%).

În 2024, comparativ cu 2023, numărul locuințelor tranzacționate a scăzut în șase țări membre UE și a crescut în 12 state.

În 2024, cel mai sever declin a fost în Slovenia (minus 17,7%), Croația (minus 13,9%) și Franța (minus 9,4%), iar cele mai mari creșteri în Luxemburg (47,1%), Ungaria (34,8%) și Țările de Jos (17%).