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Eurostat: Vânzările de locuințe în UE au crescut anul trecut în majoritatea statelor membre UE

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imobiliare

Vânzările de locuințe au crescut în majoritatea statelor din UE pentru care sunt disponibile datele, în 2025 comparativ cu 2024, a anunțat luni Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Numărul locuințelor tranzacționate a scăzut anul trecut în trei din cele 18 țări pentru care sunt disponibile datele. Scăderi s-au înregistrat în Croația (minus 4,1%), Bulgaria (minus 2,5%) și Polonia (minus 1,1%), cel mai semnificativ avans fiind în Slovenia (29,9%), Lituania (22,8%) și Austria (21,4%).

În 2024, comparativ cu 2023, numărul locuințelor tranzacționate a scăzut în șase țări membre UE și a crescut în 12 state.

În 2024, cel mai sever declin a fost în Slovenia (minus 17,7%), Croația (minus 13,9%) și Franța (minus 9,4%), iar cele mai mari creșteri în Luxemburg (47,1%), Ungaria (34,8%) și Țările de Jos (17%).

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