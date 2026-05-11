România și Ucraina își consolidează parteneriatul în domeniul digitalizării, al inteligenței artificiale și al securității cibernetice, în contextul în care autoritățile române analizează preluarea unor modele de succes dezvoltate de partea ucraineană pentru transformarea digitală a serviciilor publice, a transmis duminică ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.

‘Consolidăm parteneriatul digital cu Ucraina. Ne inspirăm din modelele de succes privind digitalizarea. Sunt foarte motivat să propagăm rapid bunele practici și în România. Ucraina este unul dintre liderii regionali în transformare digitală și un partener de încredere al României. În cadrul vizitei pe care am făcut-o de curând la Kiev, am avut o reuniune extinsă cu echipa Ministerului Transformării Digitale din Ucraina și cu reprezentanții instituțiilor din domeniul digitalizării. Am fost însoțit de Ambasadorul României în Ucraina, domnul Alexandru Victor Micula, și de domnul consilier diplomatic Bogdan Ciprian Păcurari’, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, discuțiile au fost consistente și orientate spre rezultate, fiind abordate o serie de proiecte comune importante.

În ceea ce privește ‘AI & Statul Agentic’, gazdele au prezentat soluțiile lor, inclusiv Diia AI și conceptul unui model lingvistic național de mari dimensiuni.

‘Am analizat oportunitățile de colaborare și integrarea inteligenței artificiale în serviciile publice’, a precizat ministrul.

Referitor la securitatea cibernetică și infrastructură, discuțiile au vizat protecția împotriva atacurilor cibernetice și dezvoltarea conexiunilor transfrontaliere prin fibră optică, inclusiv proiectul cablului submarin din Marea Neagră.

Ministrul interimar al Economiei a făcut referire și la GovTech & Educație. ‘Am analizat inițiative precum GovTechLab și CDTO Campus, care sprijină colaborarea dintre guvern și companiile tech, precum și formarea unei noi generații de specialiști în transformare digitală. Le mulțumesc partenerilor ucraineni pentru dialogul deschis și constructiv. Ne inspirăm și învățăm unii de la alții, pentru consolidarea rezilienței naționale și europene.’, a adăugat ministrul.