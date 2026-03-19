Darău: Digitalizarea ar trebui să fie o strategie centrală a statului pentru a îmbunătăți multe procese în serviciile publice

Digitalizarea reprezintă o parte centrală a economiei circulare, iar aceasta ar trebui să fie o strategie centrală a statului pentru a îmbunătăți foarte multe procese ale serviciilor publice, a declarat, miercuri, la evenimentul Resource Recovery Summit 2026, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.

‘Într-un fel, digitalizarea este o parte centrală a economiei circulare. În alt mod, digitalizarea ar trebui să fie o strategie centrală a statului pentru a îmbunătăți foarte multe procese ale serviciilor publice. Un lucru pe care aș vrea să-l spun este că, în ultimele luni, în România, toți visăm la o digitalizare totală sau la o transformare digitală, dar eu cred că transformarea digitală începe prin tranziții digitale, pas cu pas, calculate în așa fel încât să facem pașii optimizați care produc cel mai mare impact. Cred că, după 20 și ceva de ani în care am încercat să digitalizăm sau am promis că vom digitaliza totul, ar trebui să abordăm acest lucru treptat și să alegem, în calitate de stat, acești pași foarte atent, pentru a avea cel mai mare impact în cel mai scurt timp. (…) Ceea ce știu sigur este că economia circulară în sine, dar și agenda de digitalizare a statului, vor crea, de fapt, locuri de muncă, chiar dacă toți știm că nu vor mai fi aceleași tipuri de joburi pe care le avem astăzi. (…) Cred că ar trebui să deschidem niște ecosisteme noi în care inovația să poată apărea de la zero într-un ritm mai rapid. Și cred că avem capitalul uman în România pentru a face asta. Cred că avem din ce în ce mai multă cerere, dar este o chestiune de a evita barierele – uneori birocratice, uneori fiscale – care există, astăzi, pe drumul către inovație’, a explicat Darău.

Ministrul de resort a punctat, în același timp, că utilizarea Inteligenței Artificiale (IA) în economia circulară ar ajuta la o urmărire mai eficientă a produselor, resurselor, pierderilor și oportunităților de optimizare.

‘Când privești industria în întregime și economia în întregime, trebuie să te gândești la mai multe tipuri de produse și de resurse. Cred că, în ansamblu, dacă vrem să obținem cel mai mare randament al investiției, ar trebui să ne concentrăm pe o infrastructură inteligentă de colectare, aș spune alimentată de digitalizare. Pentru că o economie circulară este incredibil de complexă și ar trebui să urmărim produsul și resursele de la crearea lor, prin utilizare, până la colectare și, eventual, renaștere. Desigur, pe acest traseu nu ar trebui să dezavantajăm sau să lăsăm fără ajutor IMM-urile, pentru că ele reprezintă coloana vertebrală a economiei și trebuie însoțite în procesul de digitalizare, astfel încât să existe în mod eficient în mijlocul acestui lanț, să dețină toate informațiile și să poată reutiliza anumite produse și resurse. De asemenea, cred că prin utilizarea Inteligenței Artificiale am putea avea un moment ‘T0′. Cu ajutorul IA, acest tip de urmărire a produselor, resurselor, pierderilor și oportunităților de optimizare ar putea fi identificat mult mai rapid și mai precis. În final, cred că, pentru a face toate aceste investiții private viabile, statul ar trebui să dea exemplu. Statul, prin achizițiile publice, ar trebui să cumpere mai multe bunuri cu un conținut minim de material reciclat’, a menționat Darău.

Guvernul României, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), a organizat, miercuri, evenimentul Resource Recovery Summit 2026, în colaborare cu Asociația Green Revolution și cu sprijinul Envipco și RetuRo.