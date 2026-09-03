Darău: Digitalizarea nu înseamnă să mutăm formularele din ghișeu pe internet, ci să regândim relația dintre cetățean și stat

Digitalizarea nu înseamnă să mutăm formularele din ghișeu pe internet, ci să începem să regândim relația dintre cetățean și stat astfel încât lucrurile să devină mai simple, mai rapide și mai sigure, consideră ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.

‘România începe să construiască portofelul digital al cetățeanului. (…) Digitalizarea nu înseamnă să mutăm formularele din ghișeu pe internet, ci să începem să regândim relația dintre cetățean și stat astfel încât lucrurile să devină mai simple, mai rapide și mai sigure’, a scris Darău, miercuri, pe pagina sa de Facebook, în contextul lansării site-ului oficial RO Wallet.

Potrivit acestuia, RO Wallet este un pas important pentru că identitatea digitală și documentele electronice vor putea fi accesate direct de pe telefon și folosite atât în relația cu statul, cât și cu mediul privat.

‘Mai important, cetățeanul va avea control asupra propriilor date: va putea decide ce informații transmite, cui și în ce scop’, a adăugat ministrul.

El a admis că mai este de construit cadrul legislativ și instituțional, de dezvoltat aplicația și de integrat primele servicii.

În context, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a transmis, marți, că salută lansarea site-ului oficial RO Wallet și publicarea documentației tehnice a proiectului pe GitHub, realizate de Ministerul Afacerilor Interne, în cadrul dezvoltării ecosistemului național pentru Portofelul European pentru Identitate Digitală.

RO Wallet reprezintă soluția națională prin care cetățenii vor putea utiliza, direct de pe telefon, identitatea digitală și o serie de documente și atestate electronice. Portofelul va permite accesarea unor servicii publice și private în România și, prin interoperabilitatea europeană, în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Un element important al soluției îl reprezintă controlul utilizatorului asupra propriilor date. Acesta va putea decide ce informații transmite, cui și în ce scop, inclusiv prin utilizarea mecanismelor de dezvăluire selectivă a atributelor.

Potrivit sursei citate, România se află, în prezent, în prima etapă de implementare a ecosistemului RoEUDIW (ecosistemul național românesc pentru portofelul european de identitate digitală n.r.). În această fază sunt desfășurate activități privind: finalizarea arhitecturii de guvernanță și a cadrului instituțional; elaborarea actelor normative necesare funcționării ecosistemului; dezvoltarea primei versiuni a aplicației naționale de portofel digital; integrarea mecanismelor de emitere a identității digitale (Person Identification Data – PID); dezvoltarea primelor cazuri de utilizare, inclusiv verificarea vârstei; pregătirea infrastructurii tehnice și a mecanismelor de certificare pentru participanții din ecosistem.

MEDAT este parte a ecosistemului național RoEUDIW și contribuie, alături de celelalte instituții implicate, la dezvoltarea și coordonarea acestuia, inclusiv prin elaborarea cadrului normativ, stabilirea regulilor de guvernanță și cooperarea cu instituțiile europene și celelalte state membre.