Datoria guvernamentală a ajuns în septembrie 1.095 miliarde lei

Datoria administrației publice (datoria guvernamentală) a urcat, în septembrie 2025, până la 1.095 miliarde lei, de la 1.084 miliarde de lei, în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor (MF), consultate de AGERPRES.

Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 58,9%, de la 58,3% în august (PIB conform comunicatului INS din 5 decembrie 2025).

În septembrie 2025, datoria pe termen mediu și lung a crescut la 1.031 miliarde de lei, de la 1.021 miliarde de lei, în august 2025, iar cea pe termen scurt a urcat la 64,112 miliarde lei, de la 63,107 miliarde de lei, în luna anterioară.

Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 894,893 miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat. Împrumuturile se cifrau la 177,235 miliarde de lei.

Datoria în moneda națională se ridica la valoarea de 504,22 miliarde lei, cea în euro la 478,25 miliarde de lei, echivalent, iar datoria în dolari americani la 110,05 miliarde, echivalent lei.

Conform datelor Ministerului Finanțelor, în septembrie, datoria administrației publice centrale a crescut la 1.070 miliarde lei, de la 1.059 miliarde lei în august 2025, din care 1.006 miliarde de lei pe termen mediu și lung. Cea mai mare parte a datoriei administrației centrale era contractată în lei (484,877 miliarde de lei) și în euro (472,605 miliarde de lei, echivalent).

Datoria administrației publice locale a urcat la 24,991 miliarde de lei, de la 24,733 miliarde de lei în luna anterioară, din care 24,955 miliarde de lei pe termen mediu și lung.

Totodată, în a noua lună a acestui an, datoria internă a administrației publice se cifra la 538,656 miliarde de lei (529,577 miliarde lei în august 2025), respectiv 29% din PIB (28,5% din PIB, în luna anterioară), din care 519,06 miliarde de lei datorie a administrației centrale și 19,597 miliarde de lei datoria administrației locale.

Potrivit sursei citate, datoria externă a administrației publice era în cuantum de 556,367 miliarde de lei (554,679 miliarde lei, în luna precedentă), respectiv 29,9% din PIB (29,8% din PIB, în august 2025), din care 550,974 miliarde de lei datorie externă a administrației publice centrale și 5,393 miliarde de lei datoria externă a administrației publice locale.

MF precizează că datele au fost actualizate conform notificării fiscale din Octombrie 2025.