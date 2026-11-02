Debitul Dunării la intrarea în țară, în creștere până la 1.800 mc/s pe parcursul săptămânii viitoare

Debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere pe parcursul săptămânii viitoare până la valoarea de 1.800 mc/s, dar rămâne în continuare sub media multianuală a lunii noiembrie, de 4.700 mc/s, potrivit prognozei publicate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) pentru perioada 31 octombrie – 7 noiembrie 2026.

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere, exceptând prima zi a intervalului de prognoză, când vor fi relativ staționare pe sectorul Cernavodă – Tulcea.

În prognoza trimestrială, hidrologii au estimat pentru luna noiembrie un debit maxim de 2.000 mc/s și unul minim de 1.400 mc/s.

Debitele Dunării, care au ajuns la cele mai mici valori din istorie în vara acestui an, au determinat închiderea celor două reactoare ale Centralei de la Cernavodă, care asigurau aproximativ 20% din energia dispecerizabilă.

În ceea ce privește râurile interioare, în primele trei zile ale intervalului de prognoză, debitele medii zilnice vor fi în creștere, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, pe râurile din jumătatea de sud a țării, iar pe celelalte vor fi relativ staționare.

‘Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de niveluri și debite cu posibile depășiri ale Cotelor de Inundație, pe râurile din bazinele superioare și mijlocii ale râurilor din sudul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate, mai însemnate cantitativ și propagării’, avertizează hidrologii.

În restul intervalului, debitele medii zilnice vor fi în creștere, datorită propagării pe cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor mari din jumătatea de sud a țării și relativ staționare pe celelalte râuri din țară.

Potrivit INHGA, în luna noiembrie 2026 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare, mai mari (50-80%) pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Someșul Mare, Prahova, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș, bazinul superior și mijlociu al Oltului, bazinele superioare ale Buzăului și Prutului și pe cursul Siretului și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Râmnicu Sărat și Bârlad.