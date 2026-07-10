Decizie a liberalilor, după o întâlnire informală: PNL va funcționa în continuare conform statutului adoptat în iulie 2025

PNL va funcționa în continuare conform statutului adoptat în iulie 2025, au stabilit joi, într-o întâlnire informală, liderii partidului, după decizia Tribunalului care a suspendat hotărârile luate de Congresul extraordinar din 21 iunie.

Temele de discuție la întâlnirea liderilor PNL au fost analiza situației partidului și a funcționării PNL în urma deciziilor Tribunalului București și pregătirea pentru sesiunea parlamentară extraordinară, respectiv adoptarea legislației din PNRR pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România.

”Ca efect al suspendării de către Tribunalul București a deciziilor Congresului din iunie 2026, PNL va funcționa în continuare conform statutului adoptat în iulie 2025. Aspectele juridice rămân o prioritate pentru Partidul Național Liberal. Opinia generală a fost aceea că deciziile luate la ultimul Congres respectă întru totul spiritul și litera legii”, se arată într-un comunicat al PNL.

Totodată, în perioada imediat următoare vor fi analizate soluțiile pentru menținerea direcției PNL pe linia votului covârșitor al membrilor partidului, menționează sursa citată.

”Trebuie să rămânem consecvenți, responsabili și să ținem partidul pe direcția în care să ne putem întâlni cu fruntea sus cu cetățenii, inclusiv în 2028. Dacă repetăm greșelile trecutului, înseamnă că nu am înțeles ce s-a întâmplat și de ce suntem în situația de astăzi”, a declarat președintele PNL, Ilie Bolojan.

Totodată, Ilie Bolojan a subliniat că partidul își asumă în continuare responsabilitatea guvernării și a administrării țării în condiții dificile.

În acest context, președintele PNL a arătat că cea mai importantă prioritate rămâne închiderea PNRR, respectiv adoptarea în Parlament a proiectelor esențiale pentru respectarea jaloanelor asumate de România.

PNL își va asuma responsabilitatea pentru adoptarea proiectelor necesare îndeplinirii jaloanelor PNRR și consideră că întreaga clasă politică trebuie să facă același lucru, se menționează în comunicat.

Tribunalul București a admis miercuri o nouă acțiune introdusă de ‘puciștii’ din Partidul Național Liberal și a dispus suspendarea hotărârilor luate de Congresul extraordinar din 21 iunie, prin care a fost adoptat un nou Statut și a fost aleasă o nouă conducere.