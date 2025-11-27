Deficitul bugetar a scăzut la 5,7% din PIB în octombrie, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Deficitul bugetar a scăzut la 5,7% din PIB în luna octombrie a acestui an, față de deficitul lunii octombrie 2024, unde aveam 6,2%, a anunțat joi, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘Despre execuția lunii octombrie aș vrea să vorbesc un pic pentru că sunt niște chestiuni foarte importante în acest an. În primul rând este vorba de scăderea deficitului înregistrat față de anul trecut, față de 2024, față de deficitul lunii octombrie 2024, unde aveam un 6,2%. În luna octombrie a acestui an execuția înregistrează un deficit de 5,7%’, a precizat Alexandru Nazare, în cadrul unei conferințe în care au fost prezentate raportul privind execuția bugetară pentru trimestrul III al anului 2025 și execuția Bugetului General Consolidat pentru primele 10 luni ale anului.



După primele nouă luni din acest an, deficitul bugetar s-a cifrat la de la 5,39%.

Potrivit ministrului Finanțelor, scăderea deficitului bugetar validează estimarea închiderii acestui an cu un deficit de 8,4% din PIB și arată că măsurile adoptate în vară sunt eficiente.

‘Este un ecart de aproape 0,5%, care semnifică următoarele lucruri. În primul rând confirmă că tendința pe care am anticipat-o în privința deficitului anual de 8,4% este una validă. În al doilea rând, confirmă ipotezele pe care le-am lansat în momentul în care am adoptat măsurile în această vară. Aceste măsuri sunt eficiente, iar execuția din luna octombrie reflectă acest lucru. Practic, deficitul în lună față de 2024 și acest lucru, deficitul înregistrat în lună este de 6,3 miliarde (lei – n.r.) față de anul trecut, când deficitul înregistrat în lună era de 13 miliarde. TVA colectată aferentă lunii octombrie este de 13,6 miliarde, care este cel mai mare nivel din cursul anului 2025, cu un plus față de anul trecut de 2,4 miliarde și un plus față de luna septembrie de 1,4 miliarde. De asemenea, alte chestiuni importante legate de execuție le-aș enumera în privința cheltuielilor de personal. V-am spus că în trimestru III am înregistrat o scădere a cheltuielilor de personal de aproximativ 629 de milioane. Luna octombrie adaugă la această sumă încă 562 de milioane, deci practic în trimestru III și octombrie cumulat avem o economie la cheltuielile de personal de aproape 1,1 miliarde’, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a afirmat că la capitolul de bunuri și servicii din octombrie se consemnează o scădere de 716 milioane de lei.

‘Bineînțeles, capitolul de bunuri și servicii raportat la anul trecut crește, dar în execuția lunii octombrie acestea scad cu 716 milioane de lei. În zona de investiții, două chestiuni foarte importante, e vorba de cheltuielile cu fonduri europene. Cheltuielile cu fonduri europene, inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeană pentru Agricultură, au crescut cu aproximativ 25%, acestea ajung la 51,4 miliarde, aproximativ peste 10 miliarde de euro, iar cheltuielile pentru investiții, o altă chestiune importantă și mult dezbătută în privința opiniilor că investițiile scad, cheltuielile pentru investiții au crescut cu 8,6% față de aceeași perioada anului trecut. Deci, practic, ele au crescut de la 88 de miliarde, cât erau în 2024, la 96 de miliarde în acest an. Această execuție confirmă, atât pe palierul de venituri, cât și pe palierul de cheltuieli, că măsurile adoptate până acum au efecte. Spun că execuția confirmă acest lucru, pentru că, deși am avut foarte multe confirmări din partea agențiilor de rating și am avut și confirmările informale ale Comisiei și publice prin raportul de toamnă, acest lucru este confirmat și de cifre și țin să le mulțumesc colegilor și, în special, domnului Ilie Bolojan, prim-ministru României, pentru sprijinul acordat în negocierile Comisiei Europene și cu comisarul Dombrovskis (comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis, n.r.) pe această speță a pachetului de toamnă’, a mai spus Alexandru Nazare.