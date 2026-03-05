Deficitul bugetar al Rusiei este cu 30 de miliarde de dolari peste cifra oficială

Serviciul Federal de Informații al Germaniei (BND) a acuzat miercuri Moscova că ascunde costul real al războiului din Ucraina, spunând că în 2025 deficitul bugetar al Rusiei a fost cu 2.360 miliarde de ruble (30,45 miliarde de dolari) mai mare decât cifra oficială, informează Reuters.

Într-o postare pe LinkedIn, BND a informat că sancțiunile occidentale au un ‘efect clar’ asupra economiei ruse, alături de venituri semnificativ mai mici din petrol și gaze din cauza unei scăderi bruște a prețurilor globale.

‘Putin sacrifică viitorul economic al Rusiei pentru obiectivele sale imperiale’, subliniază serviciul de informații.

Săptămâna trecută, Kremlinul a transmis că scăderea veniturilor și un deficit bugetar în creștere reprezintă ‘dificultăți obișnuite’ și pot fi remediate datorită stabilității macroeconomice generale.

Veniturile Rusiei din vânzările de petrol, principala marfă de export, au scăzut deoarece Moscova a fost forțată să îl vândă cu reduceri mai mari de preț decât referința globală din cauza sancțiunilor occidentale și a presiunii SUA asupra principalilor cumpărători.

BND a estimat că deficitul bugetar federal al Rusiei în 2025 s-a situat la 8.010 miliarde de ruble, comparativ cu cifra oficială de 5.650 miliarde de ruble, echivalentul a 2,6% din PIB. BND nu a divulgat cum a ajuns la această cifră și nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii suplimentare.

Deficitul bugetar consolidat al Rusiei, care include și bugetele regionale, s-a deteriorat substanțial în 2025, ajungând la 8.300 miliarde de ruble sau 3,9% din PIB, de 2,6 ori mai mult decât în 2024 din cauza scăderii veniturilor și a creșterii cheltuielilor.

Anterior, o sursă apropiată Guvernului rus a declarat pentru Reuters că situația bugetară a Rusiei se deteriorează brusc.

Prețurile globale ale petrolului au crescut în urma atacurilor americane și israeliene împotriva Iranului, dar chiar și după această creștere este în continuare sub ceea ce ar fi necesar pentru a echilibra bugetul Rusiei, conform calculelor Reuters.

Conform cifrelor oficiale, publicate în data de 19 ianuarie de Ministerul Finanțelor, Rusia a înregistrat în 2025 un deficit bugetar de 5.600 miliarde de ruble (72,12 miliarde de dolari), sau 2,6% din PIB, cel mai mare deficit din 2020 ca procent din PIB și cel mai mare de după 2006 pe cash.

În 2024, Rusia a avut un deficit egal cu 1,7%. În 2025, Guvernul de la Moscova a majorat de două ori ținta de deficit față de ținta inițială de 1.200 miliarde de ruble, sau 0,5% din PIB, din cauza scăderii veniturilor din energie și a unei ruble puternice.