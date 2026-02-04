Deficitul comercial al României a ajuns la 29,77 miliarde de euro în primele 11 luni din 2025

Deficitul comercial total al României a ajuns la 29,77 miliarde de euro în primele 11 luni din 2025, din care aproximativ 3,65 miliarde de euro provin din industria alimentară și animale vii, arată studiul ”Consolidarea producției naționale în sectoare agroalimentare strategice pentru reducerea deficitului comercial al României”.

Cercetarea a fost realizată de Penny România și Academia de Studii Economice și analizează vulnerabilitățile structurale ale comerțului cu produse alimentare și oportunitățile de dezvoltare a producției locale și se înscrie în direcțiile asumate de companie începând cu 2022, prin proiectul ”100 de idei de business pentru România” și programul 3RO.

Conform datelor analizate, dezechilibrul este alimentat de o problemă structurală: România exportă materii prime ieftine și importă produse procesate, cu valoare adăugată ridicată. Cele mai mari dezechilibre sunt concentrate în cinci sectoare strategice: carne, lactate, dulciuri și snacks-uri, conserve de legume și fructe.

În acest context, programul TripluRO, inițiat de companie în 2020, capătă o importanță strategică la nivel național. Modelul presupune ca ingredientul principal, procesarea și ambalarea produselor să fie realizate în România, astfel încât valoarea adăugată să rămână în economia locală. Programul generează deja efecte concrete: sortimentul TripluRO reprezintă în acest moment 55% din cifra de afaceri, 68% din sortiment este format din produse românești, iar 87% dintre furnizorii Penny sunt companii românești.

”Programul TripluRO este un proiect în care credem cu adevărat și pe care îl construim împreună cu partenerii noștri din producție și procesare, cu mediul universitar și cu instituțiile publice. Rezultatele de până acum arată clar că există o cerere tot mai mare pentru produse românești și un potențial important încă nevalorificat în industria alimentară. Atunci când lanțurile valorice sunt integrate corect, valoarea rămâne în țară, cu efecte directe în comunități, în investiții și în competitivitatea economiei românești”, a declarat Daniel Gross, CEO Penny România, în comunicat.

Analiza din cadrul studiului este realizată pe baza datelor INSSE pentru perioada 2013-2024, completate de concluziile celor patru mese rotunde organizate la Ministerul Finanțelor, la care au participat ANSVSA, MADR, APIA, AFIR, Consiliul Concurenței, reprezentanți ai mediului bancar, procesatori și producători locali. Discuțiile au evidențiat nevoia de asociere între fermieri, investiții în procesare, acces la finanțare, predictibilitate legislativă și reprofesionalizarea forței de muncă.

Studiul arată și o evoluție importantă față de ediția precedentă: dacă în 2022 au fost analizate șapte industrii strategice, în intervalul 2022-2025 deficitul s-a redus în două dintre ele (hrana pentru animale de companie și segmentul săpunuri/ detergenți). În celelalte patru – carne, lactate, dulciuri/ snacks/ patiserie și conserve – dezechilibrele au continuat, confirmând necesitatea intervențiilor publice și private coordonate.

În raport sunt prezentate și direcții strategice necesare pentru reducerea deficitului comercial și stimularea producției naționale, printre care: consolidarea lanțurilor valorice locale prin cooperare fermier-procesator-retailer și dezvoltarea lanțurilor scurte; predictibilitate fiscală și scheme de sprijin orientate spre performanță, pentru a stimula investițiile pe termen lung; creșterea capacității de procesare interne și introducerea tehnologiilor moderne; educație antreprenorială pentru fermieri și formare profesională pentru meseriile agroalimentare; digitalizarea și inovarea, inclusiv dezvoltarea unei platforme naționale de date agricole și a unor centre agro-industriale regionale; educația consumatorilor pentru a înțelege impactul produselor provenite local.

Potrivit raportului, dacă toate rețelele de retail ar adopta o pondere similară de produse 3RO, efectele macroeconomice ar fi considerabile: reducerea deficitului comercial, creșterea PIB-ului, dezvoltarea industriei locale de procesare și crearea de locuri de muncă în comunități.

Conceptul grupului german REWE, în prezent, rețeaua Penny în România este alcătuită din 462 magazine la nivel național și o echipă formată din peste 7.500 de angajați.