Deficitul comercial al României a crescut cu 1%, la aproape 27,5 miliarde euro, în primele zece luni

Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) a României, în primele zece luni ale anului în curs, a fost de 27,493 miliarde de euro, în creștere cu 275,7 milioane de euro (+1%) față de cel înregistrat în același interval din 2024, relevă datele publicate, miercuri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Exporturile FOB au însumat 81,054 miliarde de euro, în creștere cu 4,3% comparativ cu perioada ianuarie – octombrie 2024, iar importurile CIF au crescut la 108,547 miliarde de euro, un plus de 3,4% față de același interval.

Potrivit sursei citate, în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2025, ponderi importante în structura exporturilor și importurilor sunt deținute de grupele de produse: mașini și echipamente de transport (46,5% la export și 36,6% la import) și alte produse manufacturate (27% la export, respectiv 28,4% la import).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri, în intervalul de referință, a fost de 58,051 miliarde de euro la expedieri, și de 78,399 miliarde de euro la introduceri, echivalentul a 71,6% din total exporturi și 72,2% din total importuri.

În același timp, valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri, la nivelul primelor zece luni din acest an, s-a ridicat la 23,002 miliarde de euro la exporturi, respectiv de 30,147 miliarde de euro la importuri, reprezentând astfel 28,4% din total exporturi și 27,8% din total importuri.

Conform datelor oficiale, în luna octombrie a anului în curs, exporturile FOB ale României au însumat 8,874 miliarde de euro, iar importurile CIF au scăzut la 11,879 miliarde de euro, rezultând un deficit de 3,005 miliarde de euro.

Astfel, față de luna octombrie 2024, exporturile din octombrie s-au majorat cu 5,1%, iar importurile au scăzut cu 2,4%.