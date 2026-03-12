Deficitul comercial al României a scăzut cu 15,5%, la 2,32 miliarde euro, în prima lună din 2026

Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) în luna ianuarie 2026 a fost de 2,325 miliarde euro, mai mic cu 425,1 milioane euro (-15,5%) decât cel înregistrat în luna ianuarie 2025, relevă datele publicate, joi, de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform INS, în luna ianuarie 2026, exporturile FOB au însumat 6,903 miliarde euro, iar importurile CIF au însumat 9,228 miliarde euro. Față de luna ianuarie 2025, exporturile din luna ianuarie 2026 au scăzut cu 4,7%, iar importurile au scăzut cu 7,7%.

În luna ianuarie 2026, ponderi importante în structura exporturilor și importurilor sunt deținute de grupele de produse: mașini și echipamente de transport (45,3% la export și 35,5% la import) și alte produse manufacturate (27,8% la export și 27,9% la import).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în luna ianuarie 2026 a fost de 5,040 miliarde euro la expedieri și de 6,672 miliarde euro la introduceri, reprezentând 73,0% din total exporturi și 72,3% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în luna ianuarie 2026 a fost de 1,862 miliarde euro la exporturi și de 2,556 miliarde euro la importuri, reprezentând 27,0% din total exporturi și 27,7% din total importuri.

Potrivit INS, soldul balanței comerciale FOB/CIF se calculează pe baza valorii exportului FOB și a importului CIF, ca diferență între acestea. Soldul negativ al balanței comerciale se numește deficit, iar cel pozitiv se numește excedent.

Prețul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă prețul la frontiera țării exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum și toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord. Prețul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă prețul la frontiera țării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale prețului FOB, cât și costul asigurării și transportului internațional.