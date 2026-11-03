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Dezbatere privind adecvarea salariului minim, organizată marți de BNS, în prezența ministrului Muncii

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Blocul Național Sindical organizează, marți, dezbaterea privind adecvarea salariului minim în România, cu ocazia lansării studiului ‘Adecvarea salariului minim în România. Evaluarea ex-post a implementării Directivei (UE) 2022/2041 pentru anii 2025-2026’.

La eveniment și-a confirmat prezența și ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole.

Potrivit confederației sindicale, la doi ani de la transpunerea Directivei în legislația națională, unul din patru salariați continuă să câștige în jurul salariului minim, iar distribuția salariilor în economie nu s-a schimbat semnificativ. În plus, o treime dintre salariații cu normă întreagă (1,71 milioane persoane) câștigă cu maximum 5% peste nivelul salariului minim brut pe economie, la fel ca în 2024.

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