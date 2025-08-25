Din cauza schimbărilor climatice, turiștii caută locuri mai răcoroase

Temperaturile record, incendiile de vegetație și umiditatea crescută transformă industria mondială a turismului, pe măsură ce iubitorii de vacanță se chinuie să se adapteze la problemele provocate de schimbările climatice, transmite Bloomberg.

În acest context, un număr din ce în ce mai mari de turiști se uită dincolo de destinații tradiționale, precum Grecia și Portugalia, în favoarea unor ‘˜coolcations’ (locuri răcoroase – n.r.), vizitând părți ale lumii cu o climă mai blândă. Deja, aproape jumătate din consilierii pe turismul de lux de la Virtuoso spun că clienții lor și-a modificat planurile din cauza schimbărilor climatice.

Valurile de căldură din Europa au dus la închiderea unor locații turistice precum Acropola din Atena și Turnul Eiffel din Paris în cursul acestei veri, iar regiunea ar urma să se confrunte cu evoluții divergente din cauza impactului inegal al schimbărilor climatice. În timp ce regiunile costiere din nordul Europei ar urma să înregistreze o creștere cu 5% a cererii în timpul verii și începutului toamnei, părțile din sud ar urma să piardă aproape 10% din turiștii estivali, arată un studiu al Comisiei Europene.

Un exemplu în acest sens este Copenhaga. În timp ce alte părți ale Europei sunt zguduite de proteste împotriva supraturismului, capitala Danemarcei îi recompensează pe vizitatori pentru acțiunile prietenoase cu mediul. Programul CopenPay oferă excursii gratuite și reduceri călătorilor care iau trenul în oraș și stau mai mult timp, în încercarea de a reduce emisiile din transport, care au cel mai mare impact asupra mediului în cadrul industriei turismului.

Programul de trei miliarde de coroane (468 milioane de dolari) al autorităților din Copenhaga de a curăța portul orașului începe să dea roade și băile sale publice au devenit virale pe social media. În luna iulie, orașul și-a deschis primele spații de înotat în ape deschise, un traseu de 450 de metri, delimitat cu frânghii și balize, din port.

Pe lângă port, planul de management al orașului Copenhaga a dus la înființarea unei rețele de parcuri și spații publice care rețin și absorb apa de ploaie în timpul furtunilor. Aceste spații funcționează ca hub-uri naturale de răcorire, deoarece apa și vegetație contribuie la reducerea temperaturilor.

În ceea ce privește Parisul, vizitatorii au fost dezamăgiți în luna iulie când autoritățile au decis să închidă Turnul Eiffel din cauza caniculei, iar temperaturile au trecut din nou de 40 de grade Celsius în luna august. Edilii capitalei Franței au decis că combată valul de căldură prin înființarea a peste 800 de insule răcoroase, parcuri, păduri, bazine de înot și muzee, locuri de plimbare umbrite precum și o aplicație interactivă, Extrema, care îi direcționează pe utilizatori spre cel mai apropiat spațiu răcoros.

De asemenea, în cel de al 20-lea arondisment au fost deschise o serie de spații de tip oaze, care includ arbori, fântâni cu apă și foișoare umbrite, edilii intenționând ca până în 2030 să înlocuiască aproximativ 60.000 de locuri de parcare cu arbori.

Însă cea mai răsunătoare modificare a fost permisiunea de a înota în Sena, pentru prima dată în ultimul secol, după o serie de modernizări cu o valoare de aproximativ 1,4 miliarde euro. Edilii Parisului au impus însă și unele limite: cele trei locuri de îmbăiere în Sena sunt deschise numai în perioada 5 iulie – 31 august.