Directoratul Național de Securitate Cibernetică a lansat oficial înscrierile pentru Bucharest Cybersecurity Conference 2025

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a lansat oficial înscrierile pentru Bucharest Cybersecurity Conference 2025 (BCC2025), unul dintre cele mai mari evenimente dedicate securității cibernetice din România, potrivit unui comunicat de presă.

BCC2025 este o conferință internațională organizată de DNSC, cu suportul Centrului Național de Coordonare (NCC-RO) și al Asociației Naționale pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI), în colaborare cu Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA) și Centrul European de Competențe în materie de securitate cibernetică (ECCC).

Evenimentul va avea loc la București, în perioada 6-8 octombrie 2025, și va fi găzduit de Nord Events Center by Globalworth Bucharest. Agenda conferinței este disponibilă pe site și detaliază activitățile și discuțiile care vor avea loc.

Formularul de înscriere pentru BCC2025 este disponibil, iar persoanele interesate vor putea participa la eveniment în urma primirii unei confirmări din partea organizatorilor.

Cea de-a treia zi a evenimentului va fi dedicată exclusiv conferinței organizate de ENISA, CRA – Making the EU Market Resilient pentru care va fi necesară o înregistrare suplimentară.

Bucharest Cybersecurity Conference 2025 va reuni peste 500 de experți de top din domeniul securității cibernetice, factori de decizie și lideri de opinie din întreaga Europă și nu numai reprezentând sectorul public, mediul privat și cel academic. Sub tema ‘Cooperare în securitatea cibernetică într-un context global marcat de incertitudine’, conferința va explora modul în care colaborarea internațională poate consolida reziliența cibernetică colectivă, într-un peisaj digital caracterizat de amenințări în continuă evoluție și tensiuni geopolitice tot mai accentuate.

Conform sursei citate, Ddiscuțiile se vor concentra pe implementarea principalelor reglementări europene în materie de securitate cibernetică, precum Directiva NIS2, Actul European privind Reziliența Cibernetică și Actul European de Solidaritate Cibernetică. BCC2025 va aborda, de asemenea, aspecte esențiale precum protejarea infrastructurilor critice, îmbunătățirea mecanismelor de răspuns transfrontalier la incidente și integrarea noilor tehnologii, precum inteligența artificială. Într-un ecosistem digital tot mai interconectat, securitatea cibernetică nu mai este doar o provocare tehnică, ci o prioritate strategică la nivel global, care necesită încredere, aliniere politică și acțiune coordonată.