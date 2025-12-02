DNSC: Într-o Românie tot mai conectată, securitatea cibernetică devine un element esenţial al protecţiei fiecăruia dintre noi

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a transmis, luni, un mesaj de Ziua Naţională, în care vorbeşte despre responsabilitatea comună de a ne proteja în mediul digital.

”Într-o Românie tot mai conectată, securitatea cibernetică devine un element esenţial al protecţiei fiecăruia dintre noi. De Ziua Naţională, marcăm nu doar valorile care ne unesc, ci şi responsabilitatea comună de a ne proteja în mediul digital”, au transmis, luni, specialiştii în securitate cibernetică.

Aceştia au adăugat câteva recomandări generale de securitate cibernetică:

– Actualizează dispozitivele şi aplicaţiile — este cel mai simplu pas pentru a preveni exploatarea vulnerabilităţilor.

– Foloseşte parole puternice şi unice pentru fiecare cont şi activează MFA acolo unde este posibil.

– Fii atent la mesajele care folosesc pretexte „patriotice” sau „urgente” — acestea sunt adesea folosite în campanii de phishing.

– Verifică sursa informaţiilor online, mai ales în contextul intensificării dezinformării.

– Evită reţelele Wi-Fi publice pentru accesarea conturilor sensibile şi foloseşte o conexiune VPN.

– Nu distribui date personale fără a verifica legitimitatea solicitării.

”De 1 Decembrie, să celebrăm şi siguranţa digitală — un pilon care susţine progresul, încrederea şi rezilienţa unei societăţi moderne”, au mai transmis reprezentanţii DNSC.

De asemenea, specialiştii au transmias recomandări pentru perioada aglomerată de sărbători.

”Educaţia digitală este esenţială — mai ales în preajma sărbătorilor, când petrecem timp atât în mediul virtual, cât şi alături de familie. În zilele petrecute cu cei dragi, când planificăm vacanţe sau trimitem mesaje festive, este important să ştim cum să navigăm responsabil şi să recunoaştem din timp riscurile digitale”, au precizat specialiştii.

Potrivit acestora, fiecare acţiune online contează: de la alegerea parolelor, până la modul în care împărtăşim informaţii sau verificăm autenticitatea unui mesaj.