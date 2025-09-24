Doar 6% din români au încredere în influenceri, când aleg produse sau servicii online

Un procent de16% dintre români au încredere în Inteligenţa Artificială şi doar 6% în influenceri, când aleg produse sau servicii online, în timp ce 77% din respondenţi se bazează, în continuare, pe familie sau prieteni, arată radiografia eCommerce 2025, studiu ce va fi făcut public de easySales în 25 septembrie.

”Radiografia eCommerce 2025, studiu ce va fi făcut public de către easySales în 25 septembrie, în cadrul eCommerce Talks, arată că, atunci când este vorba de recomandări de cumpărare pentru un produs sau un serviciu online, românii pun pe primul loc, la distanţă uriaşă faţă de alte opţiuni, familia şi prietenii, cu mai mult de trei sferturi dintre opţiuni.

Unul din şase români mizează pe AI ca încredere, iar pe ultimul loc rămâne o categorie care, cel puţin în România, încă luptă să îşi demonstreze, prin conversii, eficienţa: influencers se bucură de prioritate ca nivel de încredere în rândul a doar puţin peste 6% dintre români”, relevă studiul.

Cu toate că influencer-ii nu par să aibă un impact major în decizia de cumpărare, românii demonstrează un nou paradox în tendinţele de cumpărare online.

Reţelele sociale influenţează comportamentul de cumpărare mai mult decât s-ar crede, iar nu mai puţin de 58,30% dintre respondenţi spun că au cumpărat produse doar pentru că le-au văzut promovate pe social media.

”La nivel de eCommerce, românii par să danseze un tango complicat cu tehnologia: o îmbrăţişează, dar nu o lasă să conducă prea mult. Potrivit studiului nostru care ne disecă obiceiurile de consum, 19% dintre noi folosim frecvent ChatGPT sau alte AI-uri pentru a compara produse, găsindu-le foarte utile. Alţi 32% le încearcă ocazional, iar un sfert sunt curioşi, dar încă nu au apăsat butonul. Constant analizăm evoluţia pieţei de eCommerce şi, în această toamnă, vom prezenta o nouă radiografie a pieţei româneşti, în cadrul evenimentului nostru eCommerce Talks by easySales”, declară Ciprian Cazacu, CEO şi cofondator easySales.

eCommerce Talks by easySales ajunge în acest an la cea de-a şasea ediţie.

easySales este o platformă B2B şi un start-up lansat în aprilie 2019. Platforma oferă servicii cloud care conectează jucătorii din comerţul electronic cu toate sistemele externe, în doar câteva minute.