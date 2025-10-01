Doar o treime dintre europeni reușesc să economisească în mod regulat

Doar 36% dintre europeni reușesc să economisească în mod regulat, deși 78% o fac ocazional, iar când vine vorba de investiții, mai mult de jumătate optează pentru conturi de economii sau depozite, arată un studiu publicat marți de Asociația Europeană de Planificare Financiară (EFPA), transmite EFE.

Raportul, care analizează sănătatea financiară a peste 14.300 de respondenți din douăsprezece țări europene, arată că șase din zece europeni au suficiente economii pentru a acoperi cel puțin trei luni de cheltuieli, iar patru din zece ar putea acoperi șase luni sau mai mult, în timp ce 15% spun că nu au nimic economisit.

Vacanțele (44%), rezervele de urgență (41%) și pensia (35%) sunt principalele motive pentru economisire.

În același timp, 36% dintre europeni sunt îndatorați, fie cu ipoteci, fie cu împrumuturi, și, deși majoritatea își gestionează bine datoriile, 64% alocă mai puțin de 30% din venituri către acestea, aproape jumătate (49%) spun că au avut dificultăți în a le rambursa anul trecut, iar 21% au întârzieri la plăți.

În ceea ce privește investițiile, majoritatea europenilor (51%) preferă să își pună banii în conturi de economii sau depozite la termen fix, urmate de numerar. 22% optează pentru fonduri mutuale, acțiuni sau fonduri tranzacționate la bursă, în timp ce 10% investesc în active cripto, iar 6% în imobiliare.

Când se gândesc la pensionare, doar 44% dintre respondenți știu cât au economisit pentru pensie și doar 41% se pregătesc financiar pentru aceasta, majoritatea fiind persoane în vârstă și bărbați. ‘Un procent îngrijorător de 32% nu se pregătesc sau nu intenționează să se pregătească’, subliniază autorii studiului.

Studiul subliniază, de asemenea, necesitatea educației financiare, deoarece 74% dintre respondenți declară că doresc să își extindă cunoștințele în acest domeniu, precum și deficiențele în gestionarea financiară personală, doar 11% cunoscându-și cu exactitate veniturile și abia 9% ținând evidențe detaliate ale cheltuielilor lor.

Publicarea acestui studiu, elaborat în colaborare cu organizația Better Finance, coincide cu prezentarea unei propuneri a Comisiei Europene de încurajare a adoptării ‘conturilor de economii și investiții’ ca mijloc de mobilizare a banilor europenilor pe piețele de capital, precum și cu o strategie de îmbunătățire a educației financiare în blocul comunitar.

Executivul comunitar urmărește să faciliteze accesul persoanelor fizice la produse de investiții care generează randamente mai mari și, odată cu această extindere a piețelor de capital ale UE, să încurajeze și companiile să aibă mai multe opțiuni de finanțare și să le împiedice să se refugieze către alte piețe mai puternice, cum ar fi SUA.