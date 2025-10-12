Donald Trump ameninţă China cu restricţii la exporturile de piese pentru avioanele Boeing

Statele Unite ar putea impune controale la export pentru piesele de avioane Boeing, ca parte a răspunsului Washingtonului la noile restricţii impuse de China asupra exporturilor de minerale rare, a declarat vineri preşedintele Donald Trump, citat de Reuters.

Trump, care a folosit frecvent compania Boeing în strategia sa agresivă de remodelare a comerţului global, a sugerat că aeronavele şi piesele de schimb americane ar putea deveni instrumente de presiune economică asupra Beijingului.

”Avem multe lucruri, inclusiv un lucru mare – avioanele. Ei (China) au multe aeronave Boeing şi au nevoie de piese, şi de multe alte lucruri de acest fel”, a spus Trump reporterilor la Casa Albă, întrebat ce produse ar putea intra sub incidenţa noilor controale la export.

În aprilie, ca reacţie la tensiunile comerciale cu Washingtonul, autorităţile chineze au ordonat companiilor aeriene naţionale să suspende temporar primirea de avioane Boeing noi. Totuşi, producătorul american a semnat ulterior contracte majore cu alţi transportatori internaţionali, în urma vizitelor oficiale ale lui Trump.

Potrivit Bloomberg, Boeing se află în discuţii pentru vânzarea a până la 500 de avioane către China — primul mare contract de acest tip din mandatul actual al preşedintelui.

Chiar dacă tranzacţia nu se concretizează, impactul financiar ar fi relativ limitat, spune analistul aerospaţial Scott Hamilton, de la Leeham Co: ”E doar ca o zgârietură pentru Boeing.” În trecut, China reprezenta până la 25% din portofoliul de comenzi al companiei, însă în prezent ponderea a scăzut sub 5%.

Datele firmei de analiză Cirium arată că operatorii chinezi au comenzi pentru cel puţin 222 de avioane Boeing şi operează deja 1.855 de aeronave ale producătorului american, majoritatea din gama 737.

O eventuală interdicţie asupra pieselor de schimb ar afecta şi CFM International, parteneriatul dintre GE Aerospace (SUA) şi Safran (Franţa), care produce motoarele LEAP pentru Boeing 737 MAX. GE furnizează şi motoare pentru modelele 777 şi 787, ambele incluse în comenzile Chinei.

În comparaţie, rivalul european Airbus are doar 185 de comenzi din partea clienţilor chinezi, potrivit Cirium. Compania produce aproximativ patru avioane A320 pe lună la fabrica sa din Tianjin.

China încearcă în paralel să-şi dezvolte propria industrie aeronautică, prin modelul COMAC C919 — concurent direct pentru Boeing 737 şi Airbus A320. Până în prezent, companiile chineze au comandat 365 de astfel de aeronave, însă restricţiile americane asupra pieselor occidentale au încetinit semnificativ producţia: până în septembrie, COMAC livrase doar cinci dintre cele 32 de avioane programate pentru acest an.