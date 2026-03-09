Drogurile – un fenomen care scapă de sub control. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României se alătură conferinței municipale antidrog „Puterea stă în alegeri sănătoase”

În aproape fiecare școală există câte un moment în care profesorii simt că ceva nu se leagă. Un elev care nu mai seamănă cu el însuși. O fată care devine brusc absentă chiar și atunci când e în clasă. Un băiat care își schimbă grupul, tonul, programul, reacțiile. Uneori e doar o perioadă grea. Alteori e începutul unei alunecări pe care adulții o văd, dar nu știu exact cum să o numească. De aici pornește una dintre marile probleme ale sistemului: școala observă mult, dar intervine doar când lucrurile au devenit deja vizibile pentru toată lumea.

În acest context, conferința municipală antidrog „Puterea stă în alegeri sănătoase”, organizată de Școala Gimnazială nr. 206, capătă o miză foarte mare. Faptul că întâlnirea este adresată părinților și cadrelor didactice spune direct cine sunt adulții care trebuie să lucreze împreună înainte ca un caz să explodeze. Cu participarea lui Cătălin Țone, a unui fost consumator de droguri și cu lansarea cărții „Cum să îți ferești copilul de droguri”, conferința merge exact pe terenul unde școala românească are nevoie de mai multă coerență: recunoaștere timpurie, dialog, instrumente practice. La eveniment va participa și psihologul Gabriela Maalouf, care va aborda fenomenul consumului de droguri din perspectivă psihologică, explicând mecanismele emoționale și sociale care pot face adolescenții vulnerabili la dependență, dar și rolul esențial al familiei și al școlii în prevenție și intervenție timpurie. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României este partener al conferinței, în cadrul campaniei „Conștient, nu dependent”, care a pus accent pe intervenții directe în comunități.

În România, prevenția antidrog este prezentă în școli, dar nu întotdeauna cu profunzimea și consistența de care ar fi nevoie. Datele ESPAD 2024 arată că 65% dintre elevii români au participat la cel puțin un eveniment de informare sau conștientizare. La prima vedere, cifra pare încurajatoare. Numai că tot același set de date arată ceva mai puțin confortabil: doar 38% spun că au primit informații despre alte droguri. Cu alte cuvinte, școala atinge mulți elevi cu mesaje generale, dar când vine vorba despre conținut mai specific și mai util, acoperirea scade vizibil.

Diferența aceasta spune mult despre felul în care funcționează prevenția. O activitate bifată într-un calendar nu înseamnă automat că un adolescent a înțeles riscul, știe să refuze presiunea grupului sau poate recunoaște manipularea din jur. Iar instituțiile europene spun foarte clar același lucru de ani buni: simpla informare despre pericole nu este suficientă. EUDA arată că programele școlare eficiente lucrează cu abilități sociale, capacitatea de a lua decizii, refuzul presiunii și corectarea percepțiilor false despre cât de „normal” ar fi consumul.

Aici apare una dintre cele mai importante diferențe între reacție și prevenție. Reacția vine după caz. Prevenția vine înainte, în conversațiile repetitive care îl ajută pe elev să recunoască riscul înainte să intre în el.

La nivel european, tabloul este asemănător, dar cu nuanțe importante. 56% dintre elevi au participat la activități de informare și 55% la activități de formare. Raportul observă și o diferență de model: în estul Europei predomină mai des acțiunile informative, în timp ce în vest și sud apar mai frecvent intervenții bazate pe competențe. Este, de fapt, diferența dintre a spune „drogurile fac rău” și a lucra cu elevii pe situațiile reale în care spunerea unui „nu” devine dificilă.

Profesorii sunt, de multe ori, primii adulți care văd modificările de ritm, de limbaj, de atenție și de apartenență la grup. Problema este că școala nu i-a tratat încă suficient drept prima linie reală de prevenție. Li se cere să observe, să gestioneze, să medieze și uneori să intre în conversații foarte dificile cu elevii și familiile, fără ca sistemul să le ofere întotdeauna pregătirea și sprijinul necesare.

Asta face ca întâlniri de tipul „Puterea stă în alegeri sănătoase” să fie mai mult decât utile. Ele reamintesc că prevenția o rutină care trebuie construită în școală, cu profesori pregătiți, cu părinți informați și cu adolescenți tratați ca oameni care au nevoie de competențe, nu doar de sfaturi.