‘Economia verde’ a trecut de 10.000 de miliarde de dolari

‘Economia verde’, respectiv afacerile tuturor companiilor listate la bursă care generează venituri din soluții climatice, a ajuns la o valoare de piață record de 10.000 de miliarde de dolari, transmite Bloomberg.

Potrivit unui raport publicat miercuri de London Stock Exchange Group Plc., veniturile legate de produsele și serviciile de mediu au urcat anul trecut până la 5.500 miliarde de dolari, și au înregistrat cel mai rapid ritm de creștere de după 2022.

Investitorii au recompensat și ei această creștere. Potrivit LSEG, companiile care obțin peste 20% din veniturile lor din activități ecologice au depășit performanța generală a pieței de capital. În 2025 indicele S&P Global Clean Energy Transition a crescut cu peste 80%, mai mult decât dublu față de randamentul indicelui bursier S&P 500.

În pofida intensificării tensiunilor geopolitice și a revizuirii obiectivelor climatice în unele mari economi, în frunte cu SUA, industriile verzi s-au dovedit remarcabil de rezistente. Acest lucru se datorează, parțial, faptului că tranziția energetică intră într-o nouă fază, impulsionată atât de securitate și competitivitate economică, cât și de decarbonizare, se arată în raportul LSEG.

Pentru investitorii care anterior au dat greș cu acțiunile verzi, creșterea recentă a industriei ar trebui să îi încurajeze să își reevalueze expunerea, a declarat Jaakko Kooroshy, directorul departamentului de cercetare a investițiilor durabile de la LSEG.

‘Economia verde’ este definită de LSEG drept acea proporție din veniturile companiilor generată din soluții de mediu, de la energie regenerabilă și apă curată până la eficiență energetică și reciclare. LSEG a evaluat expunerea veniturilor pe afacerile verzi a peste 21.000 de companii din întreaga lume.

Totodată, LSEG a examinat și fuziunile și achizițiile, despre care a spus că ‘devin un mecanism din ce în ce mai critic pentru accelerarea tranziției către emisii reduse de carbon’. Fuziunile și achizițiile legate de activități verzi au totalizat 4.100 miliarde de dolari în ultimul deceniu, reprezentând aproape 13% din valoarea totală a tranzacțiilor globale, potrivit LSEG.

Tranzacțiile au continuat și în acest an, în frunte fiind decizia NextEra Energy Inc. de a plăti aproximativ 67 de miliarde de dolari în acțiuni pentru Dominion Energy Inc. Tranzacția propusă ar crea ‘unul dintre cei mai mari giganți ai energiei verzi din America de Nord’, a spus Kooroshy. ‘Nu este un jucător 100% verde, dar ia naștere o companie uriașă cu activități în domeniul energiei verzi’, adaugă Kooroshy. Împreună, NextEra și Dominion ar genera venituri de peste 15,9 miliarde de dolari din energie eoliană, fotovoltaică, nucleară și stocarea în baterii, a declarat LSEG. Aceasta ar reprezenta aproximativ 36% din veniturile totale ale companiei combinate.