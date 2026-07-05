Egiptul aşteaptă o nouă tranşă de 1,5 miliarde de euro din pachetul de sprijin al Uniunii Europene

Egiptul se aşteaptă să primească în următoarele zile o tranşă de 1,5 miliarde de euro din partea Uniunii Europene, reprezentând prima dintre cele două plăţi rămase din programul de asistenţă macrofinanciară în valoare totală de 5 miliarde de euro, a anunţat sâmbătă ministrul egiptean de Externe, Badr Abdelatty, citat de Reuters.

În cadrul unei conferinţe de presă desfăşurate în noua capitală administrativă a Egiptului, alături de comisarul european pentru Mediterană, Dubravka Suica, ministrul a precizat că restul de 3 miliarde de euro va fi virat în două tranşe egale, fiecare în valoare de 1,5 miliarde de euro.

Autorităţile de la Cairo speră ca ultima tranşă să fie transferată până la începutul toamnei.

Până în prezent, Uniunea Europeană a acordat Egiptului 2 miliarde de euro din acest program: prima tranşă, de 1 miliard de euro, a fost virată în ianuarie 2025, iar cea de-a doua, tot de 1 miliard de euro, a fost acordată la începutul acestui an.

Programul de asistenţă macrofinanciară face parte dintr-un acord mai amplu de finanţare în valoare de 7,4 miliarde de euro, anunţat de Uniunea Europeană în 2024, care include şi 5 miliarde de euro sub formă de împrumuturi în condiţii avantajoase destinate sprijinirii economiei Egiptului.