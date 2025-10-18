Electrica demarează 15 proiecte de stocare de 1 GWh

Electrica a demarat în urmă cu câteva zile procedura de obținere a autorizațiilor necesare pentru construirea a 15 parcuri de baterii de stocare a energiei electrice, cu o capacitate de aproximativ 1 GWh, potrivit unui raport al companiei, remis Bursei de Valori București.

Astfel, Electrica va valorifica terenuri din patrimoniul său și va face pași importanți în implementarea strategiei sale pentru 2030.

‘Dezvoltarea acestei infrastructuri de stocare de 1 GWh reprezintă un pilon strategic în transformarea Electrica într-un lider al tranziției energetice. Prin diversificarea geografică în 15 locații, asigurăm nu doar reziliență operațională, ci și capacitatea de a răspunde dinamic fluctuațiilor de consum și producție din sistemul energetic național. Această investiție demonstrează capacitatea noastră de a executa proiecte complexe de infrastructură critică, poziționând Electrica precum un partener de încredere pentru dezvoltarea sustenabilă a României’, se arată în raport.

Parcurile de stocare vor permite integrarea eficientă a capacităților regenerabile în creștere, reducând semnificativ volatilitatea prețurilor și dependența de importuri.

‘Ne-am asumat un calendar ambițios, dar echipa noastră a demonstrat că poate livra proiecte de anvergură. Acest proiect nu este doar despre tehnologie sau capacitate, ci este despre redefinirea modului în care România gestionează securitatea energetică pentru următoarele decade’, a declarat directorul general al Electrica, Alexandru Chiriță.