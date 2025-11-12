Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în luna octombrie, cu 72,3% în ritm anual

Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în octombrie, cu 72,3% în ritm anual, dar cu un preț în scădere cu 0,27% față de luna precedentă, urmată de fructele proaspete, cu 22,74% în ritm anual, și de cacao și cafea, cu o creștere anualizată de 20,77%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, publicate miercuri.

În categoria mărfurilor alimentare, au mai fost consemnate creșteri de preț importante la cafea, de 19,25%, la fructe și conserve din fructe, cu un plus de 14,96% în octombrie 2025 față de octombrie 2024. Scăderi de preț au fost înregistrate, de la an la an, la cartofi, cu 9,32%, și la alte legume și conserve de legume, cu 3,7%.

De la lună la lună, în octombrie cel mai mult s-au scumpit cafeaua, cu 2,28%, și cartofii, cu 2,26%. Ieftiniri s-au consemnat la citrice și alte fructe meridionale, de 1,6%, dar și la fasole boabe și alte leguminoase, de 0,9%.

În ceea ce privește mărfurile nealimentare, în topul scumpirilor se află, alături de energia electrică, energia termică – plus 17,7% și cărțile, ziarele și revistele – cu 10,11%. Nu au fost înregistrate scăderi de preț în ritm anual.

Față de luna anterioară, cel mai mult s-a scumpit energia termică, cu 6,26%, și gazele, cu 4,28%. Există și două ieftiniri, la combustibili, de 0,7%, și la energia electrică, de 0,27%.

La servicii, majorări semnificative de preț au consemnat transportul pe calea ferată, care s-a scumpit cu 18,59% în ultimul an, serviciile de igienă și cosmetică, cu 18,54%, și alte servicii cu caracter industrial, cu 16,91%. Prețuri mai mici au fost înregistrate în transportul aerian, cu o scădere de 11,99%, și serviciile de telefonie, cu 0,03%.

De la lună la lună, în octombrie, scumpiri s-au consemnat la abonamentele de televiziune, care s-au majorat cu 2,19%, chirii și la reparații auto, electronice și lucrări foto, în urcare cu câte 1,26%.

În schimb, serviciile de transport aerian s-au ieftinit cu 20,83%, precum și cele de transport interurban, cu 0,88%.

Rata anuală a inflației a fost, în luna octombrie 2025, 9,76%, în condițiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96%, serviciile cu 10,52% iar mărfurile alimentare cu 7,57%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, publicate miercuri. În septembrie, rata anuală a inflației a fost 9,88%.